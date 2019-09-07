Сенцов и Балух уже покинули "Феофанию", остальных еще обследуют - СМИ

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Суббота, 7 сентября 2019, 20:35

Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных узников Кремля после прилета  в Украину, остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы.

Источник: "5 канал"

Детали: В "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояние бывших пленных разное. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Напомним, 

  • В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
  • В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.
  • Моряков доставили для обследования в военный госпиталь, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".
  • Среди моряков, вернувшихся из РФ, лиц в тяжелом состоянии нет, освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.

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Темы: пленные Сенцов Балух здоровье


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