Сенцов и Балух уже покинули "Феофанию", остальных еще обследуют - СМИ
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Суббота, 7 сентября 2019, 20:35
Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных узников Кремля после прилета в Украину, остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы.
Источник: "5 канал"
Детали: В "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.
По словам врачей, состояние бывших пленных разное. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.
Напомним,
- В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
- В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.
- Моряков доставили для обследования в военный госпиталь, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".
- Среди моряков, вернувшихся из РФ, лиц в тяжелом состоянии нет, освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.
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