Сенцов и Балух уже покинули "Феофанию", остальных еще обследуют - СМИ

Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных узников Кремля после прилета в Украину, остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы.

Источник: "5 канал"

Детали: В "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояние бывших пленных разное. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Напомним,