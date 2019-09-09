Помічник Зеленського не думає, що видача Цемаха Росії зіпсує стосунки з ЄС

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями до Москви, вважає, що видача колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха Росії не погіршить стосунки з ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Єрмак зазначив, що вся інформація, що Цемах є дуже важливим свідком, походить зі ЗМІ.

"Чи є він важливим свідком, чи не є - це доведе суд. Тоді ми будемо розуміти, чи він справді був важливим", - сказав він.

"А що стосується якихось наслідків політичних... Позиція наших партнерів, вона ж базується не лише на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших стосунків з партнерами", - заявив Єрмак.

Він також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що всі слідчі дії щодо Цемаха були виконані. Якщо ж Цемах ще потрібен Нідерландам для розслідування, то у них, як вважає Єрмак, є всі міжнародно-правові механізми, що дозволяють узгодити це питання з РФ.

Раніше глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

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Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Нагадаємо:

7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ.

Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

Нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися.

Європейська правда