Помічник Зеленського не думає, що видача Цемаха Росії зіпсує стосунки з ЄС

5038 переглядів
Понеділок, 9 вересня 2019, 10:26
фото: Ельдар Сарахман, УП

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями до Москви, вважає, що видача колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха Росії не погіршить стосунки з ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Єрмак зазначив, що вся інформація, що Цемах є дуже важливим свідком, походить зі ЗМІ.

"Чи є він важливим свідком, чи не є - це доведе суд. Тоді ми будемо розуміти, чи він справді був важливим", - сказав він.

"А що стосується якихось наслідків політичних... Позиція наших партнерів, вона ж базується не лише на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших стосунків з партнерами", - заявив Єрмак.

Він також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що всі слідчі дії щодо Цемаха були виконані. Якщо ж Цемах ще потрібен Нідерландам для розслідування, то у них, як вважає Єрмак, є всі міжнародно-правові механізми, що дозволяють узгодити це питання з РФ.

Раніше глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

Читайте також: "Тріумф Зеленського чи перемога Путіна: що побачили західні ЗМІ в обміні полоненими".

Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
  • Нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський ЄС Європа Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський представив нового керівника Рівненщини із жартами 10 вересня 2019, 13:11
Ковалі перемоги. Хто примазався до звільнення політв'язнів 10 вересня 2019, 13:00
Позбутися президента. Як працюватиме закон про імпічмент 10 вересня 2019, 12:10
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
Made in Ukraine

Як місто надихає на бізнес: історії майстрів хенд-мейду

Медицина

Чи захищають хірургічні маски та респіратори від бактерій

Досвід

Як дітям побороти шкільний стрес?