Россияне опровергли заявление Нидерландов о требовании экстрадиции Цемаха

4540 просмотров
Воскресенье, 8 сентября 2019, 20:22

Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха.

Источник: Твиттер посольства РФ в Нидерландах

Прямая речь: "Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В.Цемаха в посольство не поступало".

Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена "35 на 35".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Цемаха отпустили. реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Напомним, 

  • 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. 
  • В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: MH17 Нидерланды Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Луценко о Цемахе: Россия будет разыгрывать карту обиды Нидерландов 8 сентября 2019, 13:54
Нидерланды после обмена: мы просили Украину не выдавать Цемаха России 7 сентября 2019, 15:34
Нидерланды пока не поднимают вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС – журналист 6 сентября 2019, 16:39
Все новости
Главные новости
Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, с постоянным - "решают"
Госдеп: РФ должна немедленно освободить всех остальных украинцев
Денисова об идее Москальковой: От РФ нет никаких предложений
Акционером "Укроборонпрома" станет Минобороны – Данилюк
Все новости
еда

7 причин есть имбирь ежедневно

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

исследование

Оргазм во сне. Можно ли его получить?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів