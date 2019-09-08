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Россияне опровергли заявление Нидерландов о требовании экстрадиции Цемаха

Воскресенье, 8 сентября 2019, 20:22

Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха.

Источник: Твиттер посольства РФ в Нидерландах

Прямая речь: "Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В.Цемаха в посольство не поступало".

Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена "35 на 35".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.

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Напомним, 

  • 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. 
  • В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17НидерландыРосcия
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