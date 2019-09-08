Россияне опровергли заявление Нидерландов о требовании экстрадиции Цемаха

Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха.

Источник: Твиттер посольства РФ в Нидерландах

Прямая речь: "Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В.Цемаха в посольство не поступало".

Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена "35 на 35".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.

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Напомним,