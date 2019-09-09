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Сущенку на 20 років заборонили в’їзд до Росії – Фейгін

Понеділок, 9 вересня 2019, 16:06

Джерело: адвокат Марк Фейгін, "Укрінформ"

Журналісту Роману Сущенку, звільненому в результаті обміну 7 вересня, на 20 років заборонили в'їжджати на територію Росії.

Пряма мова Фейгіна: "Якщо говорити про юридичний бік справи, то Сущенка помилували і на 20 років заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО ("Лефортово"). Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний".

Деталі: У Росії Фейгіна позбавили статусу адвоката, водночас у нього є статус адвоката в Україні.

Після позбавлення адвокатського статусу до судового процесу щодо Сущенка він залучався у статусі громадського захисника.

Що було раніше: 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Роман Сущенко, якого у Росії засудили на 12 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою щодо "шпигунства". 

Нагадаємо:

  • Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

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Теми: Сущенкополітв'язніРосіяУкраїна
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