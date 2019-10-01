Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК

Президент Володимир Зеленський поки не подав склад членів Центральної виборчої комісії до Верховної ради.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради України, ми обов'язково будемо їх розглядати. Поки що на даний момент таких пропозицій ще немає", - сказав Разумков.

Зазначимо, що згідно закону фракції повинні були внести свої кандидатури президенту не пізніше наступного дня після звільнення всього складу, тобто до 14 вересня.

На їх підставі Зеленський повинен був протягом трьох днів (до 17 вересня) внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому (Стаття 31, п. 3).

У "Слузі народу" раніше заявляли, що Верховна Рада може обрати новий склад Центральної виборчої комісії 18-20 вересня.

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