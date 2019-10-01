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Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:52

Президент Володимир Зеленський поки не подав склад членів Центральної виборчої комісії до Верховної ради.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради України, ми обов'язково будемо їх розглядати. Поки що на даний момент таких пропозицій ще немає", - сказав Разумков.

Зазначимо, що згідно закону фракції повинні були внести свої кандидатури президенту не пізніше наступного дня після звільнення всього складу, тобто до 14 вересня.

На їх підставі Зеленський повинен був протягом трьох днів (до 17 вересня) внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому (Стаття 31, п. 3).

У "Слузі народу" раніше заявляли, що Верховна Рада може обрати новий склад Центральної виборчої комісії 18-20 вересня.  

Передісторія:

  • 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • Станом на 20 вересня в Офісі президента не отримували пропозицій фракції "Слуга народу" і депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді щодо призначення членів Центральної виборчої комісії.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКЗеленський
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