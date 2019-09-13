РАДА ЗВІЛЬНИЛА ВСЮ ЦВК

Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.

Джерело: засідання Верховної Ради 9 скликання.

Проти голосував 41 депутат, утрималися 2 нардепи.

Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу.

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук перед голосуванням відзначив, що звільнення всіх членів ЦВК відбувається "за вмотивованим поданням президента".

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко повідомила, що комітет підтримав дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК.

Звільнили:

- Басалаєву Аллу Валентинівну,

- Бернацьку Наталію Іларіонівну,

- Вербенського Михайла Георгійовича,

- Діденка Олега Миколайовича,

- Євстігнєєва Андрія Сергійовича,

- Єфремову Ірину Олексіївну,

- Желтову Ольгу Миколаївну,

- Конопольського Олега Миколайовича,

- Кустову Світлану Миколаївну,

- Лотюк Ольгу Степанівну,

- Махніцьку Катерину Григорівну,

- Плукаря Віталія Володимировича,

- Радченка Євгенія Володимировича,

- Сліпачук Тетяну Володимирівну,

- Шипілова Леонтія Миколайовича,

- Юзькову Тетяну Леонідівну.

Загоруйко зазначила, що президент вбачав недостатню виваженість дій чинних членів ЦВК.

Деталі: Питання про припинення повноважень ЦВК включили до порядку денного без голосування й розглядали його за скороченою процедурою.

Представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов заявив, що в лише рік тому оновленій ЦВК – представники і коаліції, і опозиції. Він наголосив, що ЦВК обирається на 7 років, щоб не бути "кишеньковою". На його думку, недовіра президента до цієї ЦВК означає визнання нелегітимними виборів-2019.

"Завжди, коли робиться така політична розправа, запрошуються члени ЦВК", – обурився він.

Депутат від "Голосу" Сергій Рахманін також заявив, що варто було б запросити і заслухати голову ЦВК. Він також зазначив, що кожен президент України приходить і міняє людей, а не правила.

Альона Шкрум із "Батьківщини" заявила, що потрібен новий закон про ЦВК – і він уже чекає декілька років на розгляд, бо чинний суперечить закону про державну службу.

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич підтримав тотальну відставку Центрвиборчкому: "Давай, до свіданья етот состав ЦИКа і ласкаво просимо новий справедливий склад Центральної виборчої комісії".

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