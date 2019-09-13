РАДА ЗВІЛЬНИЛА ВСЮ ЦВК
Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
Джерело: засідання Верховної Ради 9 скликання.
Проти голосував 41 депутат, утрималися 2 нардепи.
Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу.
Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук перед голосуванням відзначив, що звільнення всіх членів ЦВК відбувається "за вмотивованим поданням президента".
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко повідомила, що комітет підтримав дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК.
Звільнили:
- Басалаєву Аллу Валентинівну,
- Бернацьку Наталію Іларіонівну,
- Вербенського Михайла Георгійовича,
- Діденка Олега Миколайовича,
- Євстігнєєва Андрія Сергійовича,
- Єфремову Ірину Олексіївну,
- Желтову Ольгу Миколаївну,
- Конопольського Олега Миколайовича,
- Кустову Світлану Миколаївну,
- Лотюк Ольгу Степанівну,
- Махніцьку Катерину Григорівну,
- Плукаря Віталія Володимировича,
- Радченка Євгенія Володимировича,
- Сліпачук Тетяну Володимирівну,
- Шипілова Леонтія Миколайовича,
- Юзькову Тетяну Леонідівну.
Загоруйко зазначила, що президент вбачав недостатню виваженість дій чинних членів ЦВК.
Деталі: Питання про припинення повноважень ЦВК включили до порядку денного без голосування й розглядали його за скороченою процедурою.
Представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов заявив, що в лише рік тому оновленій ЦВК – представники і коаліції, і опозиції. Він наголосив, що ЦВК обирається на 7 років, щоб не бути "кишеньковою". На його думку, недовіра президента до цієї ЦВК означає визнання нелегітимними виборів-2019.
"Завжди, коли робиться така політична розправа, запрошуються члени ЦВК", – обурився він.
Депутат від "Голосу" Сергій Рахманін також заявив, що варто було б запросити і заслухати голову ЦВК. Він також зазначив, що кожен президент України приходить і міняє людей, а не правила.
Альона Шкрум із "Батьківщини" заявила, що потрібен новий закон про ЦВК – і він уже чекає декілька років на розгляд, бо чинний суперечить закону про державну службу.
Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич підтримав тотальну відставку Центрвиборчкому: "Давай, до свіданья етот состав ЦИКа і ласкаво просимо новий справедливий склад Центральної виборчої комісії".
Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?
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Передісторія:
- Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
- 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
- Стаття 31 закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу комісії достроково може припинити Верховна Рада за "вмотивованим поданням президента". Рішення приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту (300 "за").
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