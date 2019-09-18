У "Слузі народу" сказали, коли можуть призначити нову ЦВК

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Верховна Рада може обрати новий склад Центральної виборчої комісії вже цього тижня, 18-20 вересня.

Джерело: коментар Качури "Українській правді"

Пряма мова: "Технічно це можливо… але це не тільки від фракції "Слуга народу" залежить, це залежить від всіх, це консолідоване рішення по кандидатах від усіх фракцій".

Деталі: Депутат пояснив процедуру: спочатку усі фракції і групи мають за квотним принципом надати своїх кандидатів, потім відбувається подання, після цього профільний комітет і підкомітет перевіряють і рекомендують кандидатів, і в решті решт парламент за них голосує.

Водночас, попереджає Качура, обрання може і затягнутися, якщо з боку якоїсь фракції буде затримка з поданням кандидатур.

Проте, каже нардеп, він особисто сподівається, що все відбудеться швидко, адже країна лишилася без Центрвиборчкому. Він пояснив, що звільнені члени ЦВК вже не виконують свої повноваження, як це роблять позбавлені мандатів депутати до обрання нової Ради.

Пряма мова: "Тому я буду наполягати на тому, щоб це питання закрилося на цьому тижні".

Що було раніше:

Фракція "Слуга народу" подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії.

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Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Передісторія: