У Зеленського нема кандидатур від "Слуги народу" в ЦВК, фракція каже – подавала

Президент Володимир Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" і депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді щодо призначення членів Центральної виборчої комісії.

Про це свідчить відповідь Офісу президента виданню Українські новини на основі даних за 20 вересня.

Зазначимо, що згідно закону фракції повинні були внести свої кандидатури президенту не пізніше наступного дня після звільнення всього складу, тобто до 14 вересня.

На їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому. У той же час станом на 24 вересня Зеленський не вніс в Раду відповідне подання.

Згідно з відповіддю Офісу президента, своєчасно свої пропозиції внесла тільки фракція "Опозиційна платформа - За життя".

13 вересня ОПЗЖ запропонувала Зеленському дві кандидатури на посаду членів ЦВК: заступника керівника секретаріату ЦВК Сергія Дубовика і колишнього депутата парламенту Юрія Мірошниченка.

16 вересня свої пропозиції внесли фракції "Європейська солідарність" і "Голос".

"Євросолідарності" запропонувала двох кандидатів - колишніх депутатів Ради від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Черненко та Юрія Буглака. "Голос" вніс одного кандидата - співзасновника Громадянської мережі "Опора", колишнього заступника міністра освіти і науки Андрія Гевко.

Згідно з відповіддю Офісу президента 16 вересня на ім'я Зеленського надійшло підписане головою "Батьківщини" Юлією Тимошенко пропозицію про призначення екс-члена ЦВК від "Батьківщини" Жанни Усенко-Чорної. Також 17 вересня "Батьківщина" внесла Зеленському кандидатуру головного консультанта відділу представництва в судах секретаріату ЦВК Вікторії Глущенко.

Пропозиції "Слуги народу" і "За майбутнє" станом на 20 вересня в Офісі президента не зареєстровані.

Нардеп від "Слуги народа" Олександр Качура, який консультував ОП щодо розпуску ЦВК, в коментарі "Українській правді" заявив, що фракція подавала президенту кандидатури в Центрвиборчком.

"Ми одні з перших подали…Я точно знаю, що голова фракції подавав кандидатів від партії "Слуга народу" в ЦВК. Це стовідсоткова інформація. Можливо, станом на якийсь день не було, але потім ці документи зайшли", - сказав він, відмовившись назвати персональний склад їхнього списку.

"Це конфіденційна інформація. Там народних депутатів немає зараз, серед тих, кого ми подаємо. Там є діючі члени ЦВК", - додав Качура.

Він також розповів, що "Слуга народу" подала Зеленському близько 20 кандидатур на посаду членів ЦВК.

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