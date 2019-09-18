Міністр оборони розказав, як відбуватиметься розведення військ на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.

Джерело: інтерв’ю Загороднюка Радіо Свобода.

За його словами, визначальним для української сторони буде те, щоб розведення сил відбувалося з обох боків лінії розмежування. Також міністр оборони наголосив, що "це не відступ, а розведення".

Пряма мова: "По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно".

Деталі: Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде "представлено".

Він запевнив, що щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі.

"Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки", - сказав Загороднюк, додавши, що військові слідкуватимуть за тим, щоб інша сторона також це робила.

Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.

"Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків", – сказав він.

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