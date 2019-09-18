Міністр оборони розказав, як відбуватиметься розведення військ на Донбасі
Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
Джерело: інтерв’ю Загороднюка Радіо Свобода.
За його словами, визначальним для української сторони буде те, щоб розведення сил відбувалося з обох боків лінії розмежування. Також міністр оборони наголосив, що "це не відступ, а розведення".
Пряма мова: "По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно".
Деталі: Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде "представлено".
Він запевнив, що щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі.
"Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки", - сказав Загороднюк, додавши, що військові слідкуватимуть за тим, щоб інша сторона також це робила.
Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.
"Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків", – сказав він.
Передісторія:
- 28 серпня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові домовилися про швидке проведення саміту в "нормандському форматі" для обговорення мирного процесу.
- 29 серпня президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі Зеленським підтвердив намір провести зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.
- 2 вересня в Берліні радники голів держав "нормандського формату" зустрілися, але не узгодили дату саміту голів держав "нормандського формату".
- Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів: розвести сили в Петровському й Золотому і узгодити формулу Штайнмайера.
- Росія та Україна обопільно звільнили утримуваних осіб за формулою "35 на 35".
- 7 вересня Зеленський з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися найближчим часом обговорити дату зустрічі в "нормандському форматі" та інші кроки.
- 30 червня відбулося розведення сил у Станиці Луганській, там почали відбудовувати міст.
- Україна сподівається на розведення сил у Золотому та Петровському у найближчі тижні.