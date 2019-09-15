У Зеленського сказали, коли відкриють міст у Станиці Луганській

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Неділя, 15 вересня 2019, 19:54
прес-служба президента

Відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада.

Джерело: прес-служба президента

Дослівно: Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Деталі: У прес-службі повідомили, що наразі здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Станом на 11:00 неділі заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги.

 
Фото прес-служби президента

Крім того, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники ДСНС обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети.

Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

Передісторія:

  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.  
  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.

Українська правда

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Теми: Донбас


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