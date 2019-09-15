У Зеленського сказали, коли відкриють міст у Станиці Луганській

Відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада.

Джерело: прес-служба президента

Дослівно: Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Деталі: У прес-службі повідомили, що наразі здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Станом на 11:00 неділі заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги.

Фото прес-служби президента

Крім того, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники ДСНС обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети.

Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

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