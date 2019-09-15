Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського сказали, коли відкриють міст у Станиці Луганській

Неділя, 15 вересня 2019, 19:54
У Зеленського сказали, коли відкриють міст у Станиці Луганській
прес-служба президента

Відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада.

Джерело: прес-служба президента

Дослівно: Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Деталі: У прес-службі повідомили, що наразі здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Станом на 11:00 неділі заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги.

 
Фото прес-служби президента

Крім того, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники ДСНС обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети.

Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

Передісторія:

  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.  
  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: