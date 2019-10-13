Пристайко: є перші дозволи на ексгумацію польських поховань в Україні

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про видання перших дозволів на ексгумацію польських поховань в Україні.

Джерело: інтерв’ю Пристайка Радіо Свобода

Деталі: Міністр заявив, що вже є перші зрушення у цьому питання та наголосив, що Київ чекає кроків назустріч від Варшави.

Пряма мова: "Наша позиція є принциповою. Про те, що ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч."

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