Пристайко: є перші дозволи на ексгумацію польських поховань в Україні
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про видання перших дозволів на ексгумацію польських поховань в Україні.
Джерело: інтерв’ю Пристайка Радіо Свобода
Деталі: Міністр заявив, що вже є перші зрушення у цьому питання та наголосив, що Київ чекає кроків назустріч від Варшави.
Пряма мова: "Наша позиція є принциповою. Про те, що ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч."
Передісторія:
- Під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
- Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".
- Наприкінці вересня стало відомо, що Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.
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