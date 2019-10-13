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Пристайко: є перші дозволи на ексгумацію польських поховань в Україні

Неділя, 13 жовтня 2019, 03:36

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про видання перших дозволів на ексгумацію польських поховань в Україні.

Джерело: інтерв’ю Пристайка Радіо Свобода

Деталі: Міністр заявив, що вже є перші зрушення у цьому питання та наголосив, що Київ чекає кроків назустріч від Варшави.

Пряма мова: "Наша позиція є принциповою. Про те, що ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч."

Передісторія:

  • Під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
  • Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".
  • Наприкінці вересня стало відомо, що Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Українська правда
Теми: ПольщаУкраїнаПристайко
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