Пристайко: есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине
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Воскресенье, 13 октября 2019, 03:36
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о выдаче первых разрешений на эксгумацию польских захоронений в Украине.
Источник: интервью Пристайко Радио Свобода
Детали: Министр заявил, что уже есть первые сдвиги в этом вопросе и подчеркнул, что Киев ждет шагов навстречу от Варшавы.
Прямая речь: "Наша позиция является принципиальной. О том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу".
Предыстория:
- Во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.
- Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".
- В конце сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.
Украинская правда
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