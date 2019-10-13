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Пристайко: есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине

Воскресенье, 13 октября 2019, 03:36

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о выдаче первых разрешений на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Источник: интервью Пристайко Радио Свобода

Детали: Министр заявил, что уже есть первые сдвиги в этом вопросе и подчеркнул, что Киев ждет шагов навстречу от Варшавы.

Прямая речь: "Наша позиция является принципиальной. О том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу".

Предыстория:

  • Во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.
  • Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".
  • В конце сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Украинская правда
Темы: ПольшаУкраинаПристайко
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