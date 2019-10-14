Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меджліс про зустріч Ердогана з "кримськими депутатами": чергова провокація Кремля

Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:03
Меджліс про зустріч Ердогана з кримськими депутатами: чергова провокація Кремля

Візит "кримських депутатів" Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їх участь у офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана є черговою провокацією Кремля та "прикрим непорозумінням". 

Джерело: заява голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Дослівно: "Факт перебування у складі офіційної делегації Держдуми РФ "депутатів", незаконно обраних на окупованій території Криму та їх участь у міжнародному міждержавному заході ... може сприйматися як ігнорування організаторами даної конференції позиції ООН, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України". 

"Депутати Держдуми РФ", представлені президенту Туреччини, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Криму Росією, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, переслідуванням, арештам, і позбавленню волі членів Меджлісу і активістів кримськотатарського національного руху". 

В українському суспільстві інформація про участь "депутатів Держдуми" у конференції та їх представлення президенту Туреччини "сприйнята як прикре непорозуміння", заявив Чубаров. 

За його словами, громадяни України оцінюють подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів до легітимізації  спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів. 

"Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною, - заявив він і додав, що таким чином пропагандисти з РФ намагаються створити "інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму".

"Меджліс кримськотатарського народу закликає президента Туреччини, депутатів Національних Зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві. 

Нагадаємо, 

  • 13 жовтня у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "кримських депутата" Держдуми - Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
  • Постпред президента України в АР Крим Антон Куріневич заявив, що представництво президента готує відповідний запит до МЗС, а правоохоронці "дадуть правову оцінку діям колаборантів в рамках існуючих або нових кримінальних проваджень".
  • МЗС України направив ноту протесту Туреччини за фактом зустрічі, посла Туреччини в Україні запросили до МЗС.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіяМеджлісТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: