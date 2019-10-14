Меджліс про зустріч Ердогана з "кримськими депутатами": чергова провокація Кремля

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:03

Візит "кримських депутатів" Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їх участь у офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана є черговою провокацією Кремля та "прикрим непорозумінням". 

Джерело: заява голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Дослівно: "Факт перебування у складі офіційної делегації Держдуми РФ "депутатів", незаконно обраних на окупованій території Криму та їх участь у міжнародному міждержавному заході ... може сприйматися як ігнорування організаторами даної конференції позиції ООН, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України". 

"Депутати Держдуми РФ", представлені президенту Туреччини, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Криму Росією, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, переслідуванням, арештам, і позбавленню волі членів Меджлісу і активістів кримськотатарського національного руху". 

В українському суспільстві інформація про участь "депутатів Держдуми" у конференції та їх представлення президенту Туреччини "сприйнята як прикре непорозуміння", заявив Чубаров. 

За його словами, громадяни України оцінюють подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів до легітимізації  спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів. 

"Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною, - заявив він і додав, що таким чином пропагандисти з РФ намагаються створити "інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму".

"Меджліс кримськотатарського народу закликає президента Туреччини, депутатів Національних Зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві. 

Нагадаємо, 

  • 13 жовтня у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "кримських депутата" Держдуми - Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
  • Постпред президента України в АР Крим Антон Куріневич заявив, що представництво президента готує відповідний запит до МЗС, а правоохоронці "дадуть правову оцінку діям колаборантів в рамках існуючих або нових кримінальних проваджень".
  • МЗС України направив ноту протесту Туреччини за фактом зустрічі, посла Туреччини в Україні запросили до МЗС.

Українська правда

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Теми: Крим анексія Росія Меджліс Туреччина


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