Меджліс про зустріч Ердогана з "кримськими депутатами": чергова провокація Кремля

Візит "кримських депутатів" Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їх участь у офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана є черговою провокацією Кремля та "прикрим непорозумінням".

Джерело: заява голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Дослівно: "Факт перебування у складі офіційної делегації Держдуми РФ "депутатів", незаконно обраних на окупованій території Криму та їх участь у міжнародному міждержавному заході ... може сприйматися як ігнорування організаторами даної конференції позиції ООН, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України".

"Депутати Держдуми РФ", представлені президенту Туреччини, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Криму Росією, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, переслідуванням, арештам, і позбавленню волі членів Меджлісу і активістів кримськотатарського національного руху".

В українському суспільстві інформація про участь "депутатів Держдуми" у конференції та їх представлення президенту Туреччини "сприйнята як прикре непорозуміння", заявив Чубаров.

За його словами, громадяни України оцінюють подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів до легітимізації спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів.

"Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною, - заявив він і додав, що таким чином пропагандисти з РФ намагаються створити "інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму".

"Меджліс кримськотатарського народу закликає президента Туреччини, депутатів Національних Зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

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