Меджліс про зустріч Ердогана з "кримськими депутатами": чергова провокація Кремля
Візит "кримських депутатів" Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їх участь у офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана є черговою провокацією Кремля та "прикрим непорозумінням".
Джерело: заява голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова
Дослівно: "Факт перебування у складі офіційної делегації Держдуми РФ "депутатів", незаконно обраних на окупованій території Криму та їх участь у міжнародному міждержавному заході ... може сприйматися як ігнорування організаторами даної конференції позиції ООН, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України".
"Депутати Держдуми РФ", представлені президенту Туреччини, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Криму Росією, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, переслідуванням, арештам, і позбавленню волі членів Меджлісу і активістів кримськотатарського національного руху".
В українському суспільстві інформація про участь "депутатів Держдуми" у конференції та їх представлення президенту Туреччини "сприйнята як прикре непорозуміння", заявив Чубаров.
За його словами, громадяни України оцінюють подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів до легітимізації спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів.
"Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною, - заявив він і додав, що таким чином пропагандисти з РФ намагаються створити "інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму".
"Меджліс кримськотатарського народу закликає президента Туреччини, депутатів Національних Зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.
Нагадаємо,
- 13 жовтня у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "кримських депутата" Держдуми - Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
- Постпред президента України в АР Крим Антон Куріневич заявив, що представництво президента готує відповідний запит до МЗС, а правоохоронці "дадуть правову оцінку діям колаборантів в рамках існуючих або нових кримінальних проваджень".
- МЗС України направив ноту протесту Туреччини за фактом зустрічі, посла Туреччини в Україні запросили до МЗС.
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