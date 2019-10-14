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Меджлис о встрече Эрдогана с "крымскими депутатами": очередная провокация Кремля

Понедельник, 14 октября 2019, 14:03
Меджлис о встрече Эрдогана с крымскими депутатами: очередная провокация Кремля

Визит "крымских депутатов" Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию и их участие в официальных мероприятиях с участием президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана является очередной провокацией Кремля и "досадным недоразумением".

Источник: заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова

Дословно: "Факт пребывания в составе официальной делегации Госдумы РФ "депутатов", незаконно избранных на оккупированной территории Крыма и их участие в международном межгосударственном мероприятии ... может восприниматься как игнорирование организаторами данной конференции позиции ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС и других международных организаций, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Депутаты Госдумы РФ", представленные президенту Турции, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих временной оккупации Крыма Россией, запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, преследованием, арестами и лишением свободы членов Меджлиса и активистов крымскотатарского национального движения".

В украинском обществе информация об участии "депутатов Госдумы" в конференции и их представление президенту Турции "воспринята как досадное недоразумение", заявил Чубаров.

По его словам, граждане Украины оценивают подобные провокационные ухищрения российской власти как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей к легитимизации попытки аннексии Крыма и оправдания совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов.

"Одной из целей очередной провокации Кремля является попытка навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией", - заявил он и добавил, что таким образом пропагандисты с РФ пытаются создать "информационную завесу якобы признания Турцией незаконной аннексии Крыма".

"Меджлис крымскотатарского народа призывает президента Турции, депутатов Национального Собрания Турции, лидеров политических партий и представителей гражданского общества Турции принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия для деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним,

  • 13 октября в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "крымских депутата" Госдумы - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
  • Постпред президента Украины в АР Крым Антон Куриневич заявил, что представительство президента готовит соответствующий запрос в МИД, а правоохранители "дадут правовую оценку действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств".
  • МИД Украины направил ноту протеста Турции по факту встречи, посла Турции в Украине пригласили в МИД. 

Украинская правда

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Темы: КрыманнексияРосcияМеджлисТурция
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