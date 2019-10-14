Шаман, що йшов "виганяти Путіна", відклав похід до весни

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 15:54

Якутський шаман Олександр Габишев вирішив відкласти похід на Москву для "вигнання Путіна" до весни.

Джерело: Сибір.Реалії

Деталі: За словами Габишева, попри підписку про невиїзд і кримінальну справу стосовно нього, він готовий у будь-який момент вирушити походом з Якутська, де він збирає загін для "консолідації сил".

Дослівно: "Похід наш триває, цілі наші ті ж - політичні, релігійні. Зараз йде напружена боротьба з владою, діалог. Загін - це мої найвірніші люди, я їх кличу, щоб продовжувати боротьбу разом з ними. Будемо відстоювати свої інтереси, свою правду, свою свободу. Як довго триватиме ця боротьба - залежить від обставин".

"Якщо почнуться гоніння на мене і мій загін, ми звідси підемо у будь-який час, хоч взимку. Але якщо все мирно, діалог з владою буде продовжений, то ми залишимося тут до весни. Навесні вже звідси підемо", - повідомив шаман.

Нагадаємо,

  • Якутський шаман Олександр Габишев шість місяців йшов до Москви вздовж далекосхідних трас "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля у 2021 році.
  • Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися лише шаману. 
  • У ніч на 19 вересня у російській Бурятії Габишева затримали. Для цього кілька десятків співробітників спецслужб перекрили федеральну трасу Р-258 "Байкал".
  • Також Габишев став підозрюваним у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

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Теми: Росія Путін


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