Шаман, що йшов "виганяти Путіна", відклав похід до весни

Якутський шаман Олександр Габишев вирішив відкласти похід на Москву для "вигнання Путіна" до весни.

Джерело: Сибір.Реалії

Деталі: За словами Габишева, попри підписку про невиїзд і кримінальну справу стосовно нього, він готовий у будь-який момент вирушити походом з Якутська, де він збирає загін для "консолідації сил".

Дослівно: "Похід наш триває, цілі наші ті ж - політичні, релігійні. Зараз йде напружена боротьба з владою, діалог. Загін - це мої найвірніші люди, я їх кличу, щоб продовжувати боротьбу разом з ними. Будемо відстоювати свої інтереси, свою правду, свою свободу. Як довго триватиме ця боротьба - залежить від обставин".

"Якщо почнуться гоніння на мене і мій загін, ми звідси підемо у будь-який час, хоч взимку. Але якщо все мирно, діалог з владою буде продовжений, то ми залишимося тут до весни. Навесні вже звідси підемо", - повідомив шаман.

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