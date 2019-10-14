Шаман, шедший "изгонять Путина", отложил поход до весны

Якутский шаман Александр Габышев решил отложить поход на Москву для "изгнания Путина" до весны.

Источник: Сибирь.Реалии

Детали: По словам Габышева, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, он готов в любой момент выдвинуться походом из Якутска, где он собирает отряд для "консолидации сил".

Дословно: "Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Отряд – это мои самые верные люди, я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств".

"Если начнутся гонения на меня и мой отряд, мы отсюда уйдем в любое время, хоть зимой. Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем", - сообщил шаман.

Напомним,