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Шаман, шедший "изгонять Путина", отложил поход до весны

Понедельник, 14 октября 2019, 15:54

Якутский шаман Александр Габышев решил отложить поход на Москву для "изгнания Путина" до весны.

Источник: Сибирь.Реалии

Детали: По словам Габышева, несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него, он готов в любой момент выдвинуться походом из Якутска, где он собирает отряд для "консолидации сил".

Дословно: "Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Отряд – это мои самые верные люди, я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств".

"Если начнутся гонения на меня и мой отряд, мы отсюда уйдем в любое время, хоть зимой. Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем", - сообщил шаман. 

Напомним, 

  • Якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел в Москву вдоль дальневосточных трасс "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля в 2021 году. 
  • Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.
  • В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".
  • Также Габышев стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Темы: РосcияПутин
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