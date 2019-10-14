У поліції порахували учасників акцій у Києві

33572 перегляди
Понеділок, 14 жовтня 2019, 20:41

За даними поліції, в акції "Ні капітуляції" в центрі Києва взяло участь до 12 тисяч людей.

Джерело: коментар керівника київської поліції Андрія Крищенка, повідомляє прес-служба поліції Києва

Деталі: За словами Крищенка, на всіх локаціях у понеділок правоохоронці не зафіксували правопорушень.

Пряма мова: "До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців.

Загалом у першій ході вдало участь близько 6 тисяч осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом президента, було до 12 тисяч учасників".

Нагадаємо:

  • У Києві в понеділок проходив ряд акцій. Зокрема, раніше пройшов урочистий марш націоналістів з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії, акція пройшла під гаслом "Захистимо українську землю". 
  • Марш розпочався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де пройшло віче, після якого колона націоналістів рушила бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика. Кінцевою точкою маршу стала Банкова, де розташований Офіс президента.
  • Також відбулася масштабна акція "Ні капітуляції", яка також почалася від парку Шевченка і згодом прийшла на Майдан Незалежності. Після цього учасники прийшли до Офісу президента, де наклеїли на будівлю Офісу президента наліпки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція акції


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Акції в Києві проходять спокійно – поліція 14 жовтня 2019, 18:04
До розстрілу чоловіка в Києві причетна РФ – екс-нардеп Мосійчук 14 жовтня 2019, 00:19
У Києві на вулиці застрелили чоловіка 13 жовтня 2019, 20:39
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені