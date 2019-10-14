У поліції порахували учасників акцій у Києві
Понеділок, 14 жовтня 2019, 20:41
За даними поліції, в акції "Ні капітуляції" в центрі Києва взяло участь до 12 тисяч людей.
Джерело: коментар керівника київської поліції Андрія Крищенка, повідомляє прес-служба поліції Києва
Деталі: За словами Крищенка, на всіх локаціях у понеділок правоохоронці не зафіксували правопорушень.
Пряма мова: "До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців.
Загалом у першій ході вдало участь близько 6 тисяч осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом президента, було до 12 тисяч учасників".
Нагадаємо:
- У Києві в понеділок проходив ряд акцій. Зокрема, раніше пройшов урочистий марш націоналістів з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії, акція пройшла під гаслом "Захистимо українську землю".
- Марш розпочався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де пройшло віче, після якого колона націоналістів рушила бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика. Кінцевою точкою маршу стала Банкова, де розташований Офіс президента.
- Також відбулася масштабна акція "Ні капітуляції", яка також почалася від парку Шевченка і згодом прийшла на Майдан Незалежності. Після цього учасники прийшли до Офісу президента, де наклеїли на будівлю Офісу президента наліпки.
Українська правда