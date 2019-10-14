В полиции посчитали участников акций в Киеве

По данным полиции, в акции "Нет капитуляции" в центре Киева приняли участие до 12 тысяч человек.

Источник: комментарий руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, сообщает пресс-служба полиции Киева

Детали: По словам Крищенко, на всех локациях в понедельник правоохранители не зафиксировали правонарушений.

Прямая речь: "В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей.

Всего в первом шествии приняли участие около 6 тысяч человек, а во второй акции, которая длилась на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 тысяч участников".

Напомним: