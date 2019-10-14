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В полиции посчитали участников акций в Киеве

Понедельник, 14 октября 2019, 20:41
В полиции посчитали участников акций в Киеве

По данным полиции, в акции "Нет капитуляции" в центре Киева приняли участие до 12 тысяч человек.

Источник: комментарий руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, сообщает пресс-служба полиции Киева

Детали: По словам Крищенко, на всех локациях в понедельник правоохранители не зафиксировали правонарушений.

Прямая речь: "В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей.

Всего в первом шествии приняли участие около 6 тысяч человек, а во второй акции, которая длилась на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 тысяч участников".

Напомним:

  • В Киеве в понедельник прошел ряд акций. В частности, ранее прошел торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция прошла под лозунгом "Защитим украинскую землю".
  • Марш начался возле памятника Тарасу Шевченко, где прошло вече, после которого колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в направлении Крещатика. Конечной точкой марша стала Банковая, где расположен Офис президента.
  • Также состоялась масштабная акция "Нет капитуляции", которая также началась в парке Шевченко, впоследствии участники пришли на Майдан Независимости. После этого они пришли к Офису президента.

Украинская правда

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Темы: полицияакции
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