Пожежа в готелі "Токіо Стар": власнику призначили заставу в 53 млн гривень

Суд залишив під вартою головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якій загинуло 9 осіб, підприємця Вадима Чорного. Втім, він може вийти із СІЗО у випадку внесення застави в більше ніж 53 мільйони гривень.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова судді Вадима Іванчука: "Визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов’язків, передбачених КПК України у розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень відповідно до наявних цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної і моральної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення".

Деталі: Таке рішення він ухвалив після кількох днів засідання – спочатку суд продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

Чорному призначили заставу в більш ніж 53 мільйона гривень pic.twitter.com/YKtUtyhMJr — Michael Shtekel (@mishajedi) October 15, 2019

Засідання по різних епізодах цієї справи почалося 11 жовтня, продовжилось 12 і 14, а останню ухвалу щодо Чорного оголосили 15 жовтня. І Чорний, і прокурор Євген Антощук заявили, що будуть подавати апеляцію на це рішення. Підозрюваний, зокрема, заявив, що сума застави не відповідає своїй головній задачі – забезпечення виконання ним процесуальних вимог.

Також на судовому засіданні стало відомо про ще одну підозрювану – Оксану Їжак, яка в ніч пожежі працювала на рецепції. За словами Чорного, саме Їжак дала на нього покази, хоча б саме вона мала нести реальну відповідальність за події.

Чорний, який називає себе власником будівлі, у якій перебував готель "Токіо Стар", називає справу політичним замовленням – його ім’я в день трагедії назвав президент України Володимир Зеленський та пообіцяв, що одеський підприємець понесе відповідальність за життя дев’ятьох людей, які загинули в пожежі.

Чорний також заявляв на суді, що не має стосунку до готелю "Токіо Стар", лише готелю "Паровоз", який розташовувався на другому поверсі.

Він також закликав суддю відпусти його зі слідчого ізолятора під заставу, на поруки чи під домашній арешт. Зокрема, через особисту небезпеку, мовляв. в ізоляторі йому загрожує розправа від інших арештантів, які вважають його винним у вбивстві.

Прокуратура заявила, що у випадку зміни запобіжного заходу вважає можливим тиск на свідків з боку Чорного, знищення ним доказів або переховування від слідства, оскільки підозрюваний є американським громадянином.

Сам Чорний перед судом заявив, що не хотів би, щоб його судили за пожежу в Сполучених Штатах і не став би тікати туди.

Про готовність взяти Чорного на поруки заявляв головний рабин Одеси і півдня України Авроом Вольф, колишній голова обласної ради, політик Михайло Шмушкович і група з 15 журналістів.

"Судді відпускали під заставу навіть вбивць, тоді як мене підозрюють у злочині з необережності. Як ви вважаєте, чи є достатньою заставою 50 мільйонів гривень? Чи є це гарантією, що я не буду переховуватись від слідства", – заявив Чорний у своєму кількагодинному виступі.

Він говорив на трьох мовах – російській, українській і англійській. І сам Чорний, і його захист подавали відводи суддям та прокурорам, але жодний з них не був задоволений.

Що було раніше: Нещодавно Приморський районний суд в Одесі зобов’язав правоохоронців розслідувати пожежу як спробу приховати сліди вбивства, як залишення в небезпеці – цю версію висунула фізична особа, Микола Коваль.

Про неї також говорив в суді Чорний. За його словами, підпалити готель міг сумчанин Олексій Долгих, в якого на пожежі загинули дружина та десятирічна донька.

Коваль наголошував, що згідно із матеріалами справи тіло дівчинки знайшли під пральною машиною, причина смерті поки не була досліджена, а оскільки пожежа почалася саме з пральної, дівчина б не побігла туди сама.

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