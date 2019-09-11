Пожежа в готелі: дочка загиблої австралійки вимагає мільйон доларів
Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі "Токіо стар" австралійки вимагає від власника виплати компенсації у розмірі 1 мільйона доларів.
Джерело: коментар "Українській правді" адвоката потерпілої Юлії Нєганової, "Слідство.інфо", сайт Єдиного державного реєстру судових рішень
Деталі: Як йдеться в постанові Київського районного суду Одеси, жінка хоче компенсації за матеріальну та моральну шкоду.
Нєганова каже, що позивачем виступає донька австралійки Стелли Сойфер, однієї з 9-х загиблих у пожежі.
Вона просить суд задовольнити клопотання та стягнути з власника готелю "Токіо стар" 628 тисяч гривень матеріальної шкоди та близько 25 мільйонів гривень моральної.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
- Поліція розглядала три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень буде надано госпіталізованим.
- Власник готелю Вадим Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.
- Пізніше обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар".
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