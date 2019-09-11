Пожежа в готелі: дочка загиблої австралійки вимагає мільйон доларів

Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі "Токіо стар" австралійки вимагає від власника виплати компенсації у розмірі 1 мільйона доларів.

Джерело: коментар "Українській правді" адвоката потерпілої Юлії Нєганової, "Слідство.інфо", сайт Єдиного державного реєстру судових рішень

Деталі: Як йдеться в постанові Київського районного суду Одеси, жінка хоче компенсації за матеріальну та моральну шкоду.

Нєганова каже, що позивачем виступає донька австралійки Стелли Сойфер, однієї з 9-х загиблих у пожежі.

Вона просить суд задовольнити клопотання та стягнути з власника готелю "Токіо стар" 628 тисяч гривень матеріальної шкоди та близько 25 мільйонів гривень моральної.

Передісторія: