Пожар в гостинице "Токио Стар": владельцу назначили залог в 53 млн гривен

Суд оставил под стражей главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, предпринимателя Вадима Черного. Впрочем, он может выйти из СИЗО в случае внесения залога в более чем 53 миллиона гривен.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь судьи Вадима Иванчука: "Определить размер залога как альтернативного пресечения, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым Черным процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК Украины в размере 53 миллиона 87 тысяч 760 гривен в соответствии с имеющимися гражданскими исками от пострадавших лиц о взыскании материального и морального вреда, нанесенного в результате уголовного преступления ".

Детали: Такое решение он принял после нескольких дней заседания - сначала суд продлил сроки следствия до февраля 2020 года, затем отпустил под ночной домашний арест администратора отеля Ирину Паровик.

Чорному призначили заставу в більш ніж 53 мільйона гривень pic.twitter.com/YKtUtyhMJr — Michael Shtekel (@mishajedi) October 15, 2019

Заседание по разным эпизодам этого дела началось 11 октября, продолжилось 12 и 14, а последнюю решение по Черному объявили 15 октября. И Черный, и прокурор Евгений Антощук заявили, что будут подавать апелляцию на это решение. Подозреваемый, в частности, заявил, что сумма залога не соответствует своей главной задачи - обеспечение выполнения им процессуальных требований.

Также на судебном заседании стало известно о еще одной подозреваемой - Оксане Йижак, которая в ночь пожара работала на рецепции. По словам Черного, именно Йижак дала на него показания, хотя именно она должна была нести реальную ответственность за происходящее.

Черный, который называет себя владельцем здания, в котором находился отель "Токио Стар", называет дело политическим заказом - его имя в день трагедии назвал президент Украины Владимир Зеленский и пообещал, что одесский предприниматель понесет ответственность за жизни девяти человек, которые погибли в пожаре.

Черный также заявлял в суде, что не имеет отношения к гостинице "Токио Стар", только к гостинице "Паровоз", которая располагался на втором этаже.

Он также призвал судью отпусти его из следственного изолятора под залог, на поруки или под домашний арест. В частности, из-за личной опасности, мол, в изоляторе ему грозит расправа от других арестантов, которые считают его виновным в убийстве.

Прокуратура заявила, что в случае изменения меры пресечения считает возможным давление на свидетелей со стороны Черного, уничтожение им доказательств или сокрытия от следствия, поскольку подозреваемый является американским гражданином.

Сам Черный перед судом заявил, что не хотел бы, чтобы его судили за пожар в Соединенных Штатах и не стал бы бежать туда. О готовности принять Черного на поруки заявлял главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф, бывший председатель областного совета, политик Михаил Шмушкович и группа из 15 журналистов.

"Судьи отпускали под залог даже убийц, тогда как меня подозревают в преступлении по неосторожности. Как вы считаете, является ли достаточным залогом 50 млн гривен? Является ли это гарантией, что я не буду скрываться от следствия", - заявил Черный в своем несколькочасовом выступлении.

Он говорил на трех языках - русском, украинском и английском. И сам Черный и его защита подавали отводы судьям и прокурорам, но ни один из них не был удовлетворен.

Что было раньше: Недавно Приморский районный суд в Одессе обязал правоохранителей расследовать пожар как попытку скрыть следы убийства, как оставление в опасности - эту версию выдвинуло физическое лицо, Николай Коваль.

О ней также говорил в суде Черный. По его словам, поджечь отель мог сумчанин Алексей Долгих, у которого на пожаре погибли жена и десятилетняя дочь.

Коваль отмечал, что согласно с материалами дела тело девочки нашли под стиральной машиной, причина смерти пока не была исследована, а поскольку пожар начался именно с прачечной, девочка бы не побежала туда сама.

Напомним: