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Українці вже гірше ставляться до Росії, ніж росіяни до України – КМІС

Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:15

В Україні у вересні 2019 року добре та дуже добре ставилися до Росії 54% українців, погано або дуже погано – 35%, 12% не визначилися.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології за 6-16 вересня і порівняння з дослідженням російського "Левада Центру" за кінець вересня – початок жовтня

Висновок: Вперше за роки моніторингу (з 2008 до 2019) українці гірше ставляться до Росії, ніж росіяни до України, адже в РФ добре ставляться до України вже 56%, погано або дуже – 31% опитаних.

 

Різниця у ставленні невелика – 2% (тобто в межах похибки).

Деталі: Ставлення українців до Росії різниться у регіонах: на заході позитивно ставляться до Росії 34%, у центрі – 47%, на півдні – 65%, на сході – 85% 

 
 

В Україні з вересня 2018 року рівень підтримки незалежності України від Росії зріс з 88% до 90%. Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, незначно збільшилася (з 39% до 41%), а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, практично не змінилася (з 50% до 49%). Об’єднатися в одну країну бажають 3% українців (у вересні 2018 року таких було 4%). 

У Росії за останній рік суттєво зменшилася кількість охочих закрити кордон з Україною (з 32% до 23%), але збільшилась підтримка незалежності без кордонів і митниць (з 45% до 54%) і підтримка об’єднання в одну країну (з 16% до 19%).

Гендиректор КМІСу Володимир Паніотто: "За останній рік ставлення українців до Росії істотно покращилося (з 48% до 54%), в той час як позитивне ставлення росіян до України коливалося в межах похибки вибірки і складало приблизно третину населення (32-34%), але за останні місяці ставлення росіян до України різко покращилося (на 20 процентних пунктів). 

І в Україні, і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення. Так, у лютому 2019 до росіян позитивно ставилося 77% українців,  в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно.

Така сама ситуація зі ставленням росіян до України: 82% росіян (громадян Росії) позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України".

На думку експертки "Левада-Центру" Карини Піпії, ставлення росіян до України покращилося завдяки перемозі Володимира Зеленського на виборах і надії росіян на покращення стосунків двох країн.

Паніотто також припускає, що могли зіграти роль вказівки керівництва Росії щодо інформаційної політики ЗМІ.

КМІС нагадує, що після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі ставлення українців до Росії різко погіршилося (з 90% до 30% тих, хто ставиться позитивно), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося.

КМІС опитав 2035 респондентів в усіх регіонах, крім окупованих територій – похибка не перевищує 3,3%. "Левада-центр" опитав 1601 особу – похибка не перевищує 3,4%.

Передісторія:

  • У червні 2014 року ставлення українців до Росії і росіян до України погіршилося. В Україні за три місяці число позитивно налаштованих до РФ скоротилося з 78% до 52%, а негативно налаштованих зросло з 13% до 38%. У Росії кількість позитивно налаштованих до України громадян скоротилася з 66% до 35%, негативно налаштованих – зросла з 26% до 49%.
  • У червні 2017 року ставлення росіян до України погіршувалося: 26% ставилися добре, а 59% – погано.
  • У жовтні 2018 року в українців трохи покращилося ставлення до Росії: за рік з 37% до 48%
  • У травні 2019 року соціологи відзначили невеличке поліпшення ставлення росіян до України: дуже добре ставилися 6% опитаних, в основному добре – 32%, в основному погано – 29%, дуже погано – 19%, не могли відповісти 14%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуванняРосіяУкраїнасуспільство
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