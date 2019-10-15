Украинцы уже хуже относятся к России, чем россияне к Украине – КМИС
В Украине в сентябре 2019 года хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.
Источник: опрос Киевского международного института социологии за 6-16 сентября и сравнение с исследованием российского "Левада Центра" за конец сентября – начало октября
Вывод: Впервые за годы мониторинга (с 2008 до 2019) украинцы хуже относятся к России, чем россияне к Украине, ведь в РФ хорошо относятся к Украине уже 56%, плохо или очень – 31% опрошенных.
Разница в отношении невелика – 2% (т.е. в пределах погрешности).
Детали: Отношение украинцев к России разнится по регионам: на западе положительно относятся к России 34%, в центре – 47%, на юге – 65%, на востоке – 85%
В Украине с сентября 2018 года уровень поддержки независимости Украины от России вырос с 88% до 90%. Количество тех. Кто желает закрытых границ с Россией, незначительно увеличилось (с 39% до 41%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, практически не изменилась (с 50% до 49%). Объединиться в одну страну хотят 3% украинцев (в сентябре 2018-го таких было 4%).
В России за последний год существенно уменьшилось количество желающих закрыть границу с Украиной (с 32% до 23%), но увеличилась поддержка независимости без границ и таможен (с 45% до 54%) и поддержка объединения в одну страну (с 16% до 19%).
Гендиректор КМИСа Владимир Паниотто: "За последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 54%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составляло примерно треть населения (32-34%), но за последние месяцы отношение россиян к Украине резко улучшилось (на 20 процентных пунктов).
И в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, позитивным отношением к населению. Так, в феврале 2019 года к россиянам позитивно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно.
Такая же ситуация с отношением россиян к Украине: 82% россиян (граждан России) позитивно относилось к украинцам, и только 7% россиян – позитивно к руководству Украины".
По мнению эксперта "Левада-Центра" Карины Пипии, отношение россиян к Украине улучшилось благодаря победе Владимира Зеленского на выборах и надеждам россиян на улучшение отношений двух стран.
Паниотто также предположил, что могли сыграть роль указания руководства России относительно информационной политики СМИ.
КМИС напоминает, что после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе отношение украинцев к России резко ухудшилось (с 90% до 30% тех, кто относится позитивно), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь немного улучшилось.
КМИС опросил 2035 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий – погрешность не превышает 3,3%. "Левада-центр" опросил 1601 человека – погрешность не превышает 3,4%.
Предыстория:
- В июня 2014 года отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. В Украине за три месяца число позитивно настроенных к РФ сократилось с 78% до 52%, а негативно настроенных выросло с 13% до 38%. В России количество позитивно настроенных к Украине граждан сократилась с 66% до 35%, негативно настроенных – выросла с 26% до 49%.
- В июне 2017 года отношение россиян к Украине ухудшалось: 26% относились хорошо, а 59% – плохо.
- В октябре 2018 года у украинцев немного улучшилось отношение к России: за год с 37% до 48%
- В мае 2019 года социологи отметили небольшое улучшение отношения россиян к Украине: очень хорошо относились 6% опрошенных, в основном хорошо – 32%, в основном плохо – 29%, очень плохо – 19%, не могли ответить 14%.