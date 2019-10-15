Украинцы уже хуже относятся к России, чем россияне к Украине – КМИС

В Украине в сентябре 2019 года хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.

Источник: опрос Киевского международного института социологии за 6-16 сентября и сравнение с исследованием российского "Левада Центра" за конец сентября – начало октября

Вывод: Впервые за годы мониторинга (с 2008 до 2019) украинцы хуже относятся к России, чем россияне к Украине, ведь в РФ хорошо относятся к Украине уже 56%, плохо или очень – 31% опрошенных.

Разница в отношении невелика – 2% (т.е. в пределах погрешности).

Детали: Отношение украинцев к России разнится по регионам: на западе положительно относятся к России 34%, в центре – 47%, на юге – 65%, на востоке – 85%

В Украине с сентября 2018 года уровень поддержки независимости Украины от России вырос с 88% до 90%. Количество тех. Кто желает закрытых границ с Россией, незначительно увеличилось (с 39% до 41%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, практически не изменилась (с 50% до 49%). Объединиться в одну страну хотят 3% украинцев (в сентябре 2018-го таких было 4%).

В России за последний год существенно уменьшилось количество желающих закрыть границу с Украиной (с 32% до 23%), но увеличилась поддержка независимости без границ и таможен (с 45% до 54%) и поддержка объединения в одну страну (с 16% до 19%).

Гендиректор КМИСа Владимир Паниотто: "За последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 54%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составляло примерно треть населения (32-34%), но за последние месяцы отношение россиян к Украине резко улучшилось (на 20 процентных пунктов).

И в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, позитивным отношением к населению. Так, в феврале 2019 года к россиянам позитивно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно.

Такая же ситуация с отношением россиян к Украине: 82% россиян (граждан России) позитивно относилось к украинцам, и только 7% россиян – позитивно к руководству Украины".

По мнению эксперта "Левада-Центра" Карины Пипии, отношение россиян к Украине улучшилось благодаря победе Владимира Зеленского на выборах и надеждам россиян на улучшение отношений двух стран.

Паниотто также предположил, что могли сыграть роль указания руководства России относительно информационной политики СМИ.

КМИС напоминает, что после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе отношение украинцев к России резко ухудшилось (с 90% до 30% тех, кто относится позитивно), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь немного улучшилось.

КМИС опросил 2035 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий – погрешность не превышает 3,3%. "Левада-центр" опросил 1601 человека – погрешность не превышает 3,4%.