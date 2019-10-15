Фракция "Слуги народа" пополнилась новичком

Фракция "Слуги народа" пополнилась народным депутатом Александром Копыленко.

Источник: заседание парламента 15 октября

Прямая речь первого вице-спикера Руслана Стефанчука: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с... регламентом Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народного депутата Копыленко Александра Любимовича в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

Копыленко - специалист по международному праву mediaport.ua

Детали: На заседании Рады во вторник Копыленко принес присягу народного депутата. Центральная избирательная комиссия 5 октября признала его избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа" (№ 135) и зарегистрировала.

Соответствующее решение было принято в связи с досрочным сложением полномочий другого народного депутата от "Слуги народа" Анной Коваленко, которая была назначена на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Справка: До избрания нардепом Александр Копыленко возглавлял Институт законодательства Верховной Рады, перед тем был заведующим кафедрой теории и истории государства и права университета "КРОК". В 2013-2014 годах был членом ЦИК. С 1990 года работал в аппарате Верховной Рады. В 1998-2002 гг. был советником спикера Верховной Рады.

Дополнительно: На заседании 15 октября также принес присягу член новоизбранной Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак (квота "Европейской солидарности"), который отсутствовал на утверждении состава ЦИК 4 октября в связи с командировкой.