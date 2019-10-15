Рада весь день розглядала судову реформу від Зеленського і розійшлася без рішення

Верховна Рада у вівторок розглянула всього 189 зі 330 правок до другого читання президентського законопроекту про діяльність органів суддівського врядування.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Народні депутати приблизно о 12 годині почали розглядати у другому читанні закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

О 18 годині голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання Ради і додав, що у середу засідання відкриється о 10.00.

За весь день парламентарі встигли розглянути 189 правок до другого читання законопроекту. Всього їх – 330.

У законопроекті йдеться про зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Комітет Верховної Ради підтримав проект закону.

Парламентарі у вівторок відхили всі запропоновані правки, які не підтримав комітет. Зокрема, пропонувалося зберегти склад ВС у кількості не більше 200 суддів, а не 100.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська з трибуни ВР виступила проти прийняття законопроекту.

Пряма мова Данішевської: "Судова гілка влади розпуску не підлягає…19,5 тисяч ув’язнених чекають на судове рішення, 4 млн громадян України щорічно звертаються до судів, 2 тисячі суддів не вистачає у судовій системі і не лише перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи.

Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочені, без надання можливості судді підготуватися належним чином, знищать незалежність судової системи. Подумайте, будь ласка, чи потрібен кому такий суддя в Україні?".

Що було раніше: У посольствах ЄС і Канади в Україні розкритикували низку положень законопроекту №1008.

Посли написали листа на ім'я голів комітетів Ради з питань правової політики Ірини Венедіктової та з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Дипломати, зокрема, вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду й застосування люстрації до членів ВККС.

Данішевська раніше скаржилася, що не може поспілкуватися із президентом Володимиром Зеленським щодо його політики по відношенню до Верховного суду.

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