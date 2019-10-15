Рада весь день рассматривала судебную реформу от Зеленского и разошлась без решения

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Вторник, 15 октября 2019, 18:14

Верховная Рада во вторник рассмотрела всего 189 из 330 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Народные депутаты примерно в 12:00 начали рассматривать во втором чтении закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

В 18:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее заседание Рады и добавил, что в среду заседание откроется в 10.00.

За весь день парламентарии успели рассмотреть 189 поправок ко второму чтению законопроекта. Всего их - 330.

В законопроекте речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Комитет Верховной Рады поддержал проект закона.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта.

Прямая речь Данишевской: "Судебная ветвь власти роспуску не подлежит ... 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе и не только перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

Дисциплинарные процедуры, предлагаемые законопроектом, - сокращены, без предоставления возможности судьям подготовиться должным образом, уничтожится независимость судебной системы. Подумайте, пожалуйста, нужен ли кому такой судья в Украине?".

Парламентарии во вторник отклонили все предложенные правки, которые не поддержал комитет. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве не более 200 судей, а не 100.

Что было раньше: В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Данишевская ранее жаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к Верховному суду.

Напомним:

  • 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления, которым сокращается состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создается при Высшем совете правосудия комиссия добродетели и этики, расширяется список должностей, на которые распространяется люстрация.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Рада законодательство Зеленский Разумков Дмитрий


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