Євро-2020: голова футбольного союзу Болгарії звільнився через расистську поведінку вболівальників
Очільник Болгарського футбольного союзу Борислав Михайлов подав у відставку після матчу відбіркового турніру до Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії, під час якого болгарські вболівальники ображали темношкірих англійців.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: 14 жовтня під час матчу болгарські вболівальники вигукували образи на адресу чорношкірих гравців збірної Англії. Зокрема, імітували крики мавп.
У зв’язку з поведінкою вболівальників суддя двічі зупиняв матч, щоб їх заспокоїти.
Англійці обіграли болгарів з рахунком 0-6. Матч не мав турнірного значення для господарів, оскільки вони не мали шансів на вихід з групи до фінальної частини Євро-2020.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв заморозити фінансову підтримку футбольного союзу країни, якщо голова БФС Михайлов не піде з посади.
Крім того, на збірну Болгарії можуть накласти штраф та інші дисциплінарні стягнення.
Нагадаємо:
- Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
- 14 жовтня у матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.
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