Євро-2020: голова футбольного союзу Болгарії звільнився через расистську поведінку вболівальників

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 22:35

Очільник Болгарського футбольного союзу Борислав Михайлов подав у відставку після матчу відбіркового турніру до Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії, під час якого болгарські вболівальники ображали темношкірих англійців.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: 14 жовтня під час матчу болгарські вболівальники вигукували образи на адресу чорношкірих гравців збірної Англії. Зокрема, імітували крики мавп. 

У зв’язку з поведінкою вболівальників суддя двічі зупиняв матч, щоб їх заспокоїти.

Англійці обіграли болгарів з рахунком 0-6. Матч не мав турнірного значення для господарів, оскільки вони не мали шансів на вихід з групи до фінальної частини Євро-2020.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв заморозити фінансову підтримку футбольного союзу країни, якщо голова БФС Михайлов не піде з посади. 

Крім того, на збірну Болгарії можуть накласти штраф та інші дисциплінарні стягнення.

Нагадаємо:

  • Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
  • 14 жовтня у матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.

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Теми: футбол расизм Болгарія


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