Евро-2020: глава футбольного союза Болгарии уволился из-за расистского поведения болельщиков

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Вторник, 15 октября 2019, 22:35

Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку после матча отборочного турнира к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, в ходе которого болгарские болельщики оскорбляли темнокожих англичан.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Болгарские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес чернокожих игроков сборной Англии. В частности, имитировали крики обезьян.

В связи с поведением болельщиков судья дважды останавливал матч, чтобы их успокоить.

Англичане 14 октября обыграли болгар со счетом 0-6. Матч не имел турнирного значения для хозяев, поскольку они не имели шансов на выход из группы в финальную часть Евро-2020.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал заморозить финансовую поддержку футбольного союза страны, если председатель БФС Михайлов не уйдет в отставку.

Кроме того, на сборную Болгарии могут наложить штраф и другие дисциплинарные взыскания.

Напомним:

  • Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.
  • 14 октября в матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2:1 победила Португалию.

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Темы: футбол расизм Болгария


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