Пентагон не надаватиме документи для розслідування імпічменту Трампа

У Пентагоні заявили, що не в змозі поділитись документами з комітетами Палати представників, які розслідують імпічмент президента США Дональда Трампа, через юридичні проблеми.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання посилається на лист Пентагона, де йдеться про те, що Палата представників не має резолюції, яка б дозволила розслідувати імпічмент, додавши, що протягом восьми днів, які було надано для оприлюднення документів, цього точно не відбудеться.

Нагадаємо:

8 жовтня демократи Конгресу США оприлюднили повістки Пентагону та бюджетному бюро Білого дому, в яких зобов’язали їх надати документи, пов’язані із рішенням президента Дональда Трампа заблокувати військову допомогу Україні.

Передісторія: