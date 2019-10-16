Пентагон не надаватиме документи для розслідування імпічменту Трампа

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Середа, 16 жовтня 2019, 03:29

У Пентагоні заявили, що не в змозі поділитись документами з комітетами Палати представників, які розслідують імпічмент президента США Дональда Трампа, через юридичні проблеми.  

Джерело: Reuters

Деталі: Видання посилається на лист Пентагона, де йдеться про те, що Палата представників не має резолюції, яка б дозволила розслідувати імпічмент, додавши, що протягом восьми днів, які було надано для оприлюднення документів, цього точно не відбудеться. 

Нагадаємо: 

  • 8 жовтня демократи Конгресу США оприлюднили повістки Пентагону та бюджетному бюро Білого дому, в яких зобов’язали їх надати документи, пов’язані із рішенням президента Дональда Трампа заблокувати військову допомогу Україні.

Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: США Трамп імпічмент


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