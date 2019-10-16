Пентагон не надаватиме документи для розслідування імпічменту Трампа
У Пентагоні заявили, що не в змозі поділитись документами з комітетами Палати представників, які розслідують імпічмент президента США Дональда Трампа, через юридичні проблеми.
Джерело: Reuters
Деталі: Видання посилається на лист Пентагона, де йдеться про те, що Палата представників не має резолюції, яка б дозволила розслідувати імпічмент, додавши, що протягом восьми днів, які було надано для оприлюднення документів, цього точно не відбудеться.
Нагадаємо:
- 8 жовтня демократи Конгресу США оприлюднили повістки Пентагону та бюджетному бюро Білого дому, в яких зобов’язали їх надати документи, пов’язані із рішенням президента Дональда Трампа заблокувати військову допомогу Україні.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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