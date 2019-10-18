Доказів достатньо, щоб завтра повідомити Гладковському про підозру – генпрокурор
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.
Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова: Слідство вважає, що докази зібрані повно і вони є обгрунтованими для того, щоб повідомити завтра про підозру у вчиненні цих двох злочинів. Тобто доказів на даний момент є достатньо, щоб це зробити.
В основі підозри для Гладковського: перше - це порушення антикорупційного законодавства, це неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і власне використання службового становища для того, щоб не правомірно впливати на результати цих тендерних закупівель.
Внаслідок чого власне було отримано неправомірну вигоду".
Деталі: Генпрокурор повідомив, що інформація, яка була розкрита журналістами щодо розкрадань в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування.
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Передісторія:
- 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За даними одного з джерел УП, Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.
- Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
- Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив голодування.
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