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Доказів достатньо, щоб завтра повідомити Гладковському про підозру – генпрокурор

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 01:04
Доказів достатньо, щоб завтра повідомити Гладковському про підозру – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: Слідство вважає, що докази зібрані повно і вони є обгрунтованими для того, щоб повідомити завтра про підозру у вчиненні цих двох злочинів. Тобто доказів на даний момент є достатньо, щоб це зробити. 

В основі підозри для Гладковського: перше - це порушення антикорупційного законодавства, це неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і власне використання службового становища для того, щоб не правомірно впливати на результати цих тендерних закупівель. 

Внаслідок чого власне було отримано неправомірну вигоду".

Деталі: Генпрокурор повідомив, що інформація, яка була розкрита журналістами щодо розкрадань в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування. 

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Передісторія:

  • 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За даними одного з джерел УП, Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
  • Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив голодування.

Українська правда

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Теми: РябошапкаГладковський
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