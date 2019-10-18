Доказів достатньо, щоб завтра повідомити Гладковському про підозру – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: Слідство вважає, що докази зібрані повно і вони є обгрунтованими для того, щоб повідомити завтра про підозру у вчиненні цих двох злочинів. Тобто доказів на даний момент є достатньо, щоб це зробити.

В основі підозри для Гладковського: перше - це порушення антикорупційного законодавства, це неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і власне використання службового становища для того, щоб не правомірно впливати на результати цих тендерних закупівель.

Внаслідок чого власне було отримано неправомірну вигоду".

Деталі: Генпрокурор повідомив, що інформація, яка була розкрита журналістами щодо розкрадань в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування.

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