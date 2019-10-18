Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении Гладковскому – генпрокурор
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы 18 октября сообщить бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковского о подозрении в совершении двух преступлений.
Источник: выступление Рябошапки в эфире программы "Право на власть"
Прямая речь: Следствие считает, что доказательства собраны полно и они являются обоснованными для того, чтобы сообщить завтра о подозрении в совершении двух преступлений. То есть доказательств на данный момент достаточно, чтобы это сделать.
В основе подозрения для Гладковского: первое – это нарушение антикоррупционного законодательства, это ложное декларирование и нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и собственно использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок.
В результате собственно было получено неправомерную выгоду."
Детали: Генпрокурор сообщил, что информация, которая была раскрыта журналистами по хищениях в оборонном секторе использовалась во время досудебного расследования.
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Предыстория:
- 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.
- Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.
- Позже в пресс-служба корпорации "Богдан" заявили, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.
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