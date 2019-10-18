Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении Гладковскому –  генпрокурор

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Пятница, 18 октября 2019, 01:04

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы 18 октября сообщить бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковского о подозрении в совершении двух преступлений.

Источник: выступление Рябошапки в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: Следствие считает, что доказательства собраны полно и они являются обоснованными для того, чтобы сообщить завтра о подозрении в совершении двух преступлений. То есть доказательств на данный момент достаточно, чтобы это сделать.

В основе подозрения для Гладковского: первое – это нарушение антикоррупционного законодательства, это ложное декларирование и нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и собственно использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок.

В результате собственно было получено неправомерную выгоду."

Детали: Генпрокурор сообщил, что информация, которая была раскрыта журналистами по хищениях в оборонном секторе использовалась во время досудебного расследования.

Детальнее читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя"

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Рябошапка Гладковский


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