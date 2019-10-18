Разумков прокоментував ідею відбирання мандатів у депутатів-перебіжчиків

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає запровадження імперативного мандата можливістю привчити депутатів бути відповідальними.

Джерело: виступ Разумкова в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Моя особиста позиція щодо імперативного мандату, то я вважаю, це було б непогано, якби він був у Верховній Раді України. І приходячи з однією політичною силою, депутат несе відповідальність як за ті ідеї й обіцянки, які давав особисто, так і за те, що зробила ця політична сила. Якщо в депутата змінилися погляди, то йому варто піти створити свою політичну силу або піти на округ і довести, що він потужний, самостійний і може знову потрапити до Верховної Ради".

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