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Разумков прокоментував ідею відбирання мандатів у депутатів-перебіжчиків

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 04:32

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає запровадження імперативного мандата можливістю привчити депутатів бути відповідальними.

Джерело: виступ Разумкова в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Моя особиста позиція щодо імперативного мандату, то я вважаю, це було б непогано, якби він був у Верховній Раді України. І приходячи з однією політичною силою, депутат несе відповідальність як за ті ідеї й обіцянки, які давав особисто, так і за те, що зробила ця політична сила. Якщо в депутата змінилися погляди, то йому варто піти створити свою політичну силу або піти на округ і довести, що він потужний, самостійний і може знову потрапити до Верховної Ради".

Передісторія:

  • Депутати "Слуги народу" висловили велике незадоволення проектом закону №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції партії, від якої вони обиралися, та також за припинення членства у такій фракції.
  • Депутати заявили, що цим законом Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з них "абсолютно ручних тваринок".
  • Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект 1038 планують зняти з розгляду.
  • Наразі у ВР зареєстровані 2 законопроекти №1038 та №1045-1, які передбачають позбавлення мандату депутата, якщо той не увійшов до фракції партії, від якої обирався, чи яка його висувала, або вийшов з фракції.
  • Наразі у "Слузі народу" допрацьовують цей законопроект.

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроСлуга народузаконодавствоВерховна Рада
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