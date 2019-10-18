Разумков прокомментировал идею отбирания мандатов у депутатов-перебежчиков

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Пятница, 18 октября 2019, 04:32

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает введение императивного мандата возможностью приучить депутатов быть ответственными.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Моя личная позиция относительно императивного мандата, то я считаю, это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что сделала эта политическая сила. Если у депутата изменились взгляды, то ему следует уйти создать свою политическую силу или пойти на округ и доказать, что он мощный, самостоятельный и может снова попасть в Верховную Раду."

Предыстория:

  • Депутаты "Слуги народа" выразили большое недовольство проектом закона №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой они избирались, и также за прекращение членства в такой фракции.
  • Депутаты заявили, что этим законом Офис президента и руководство партии хотят сделать из них "абсолютно ручных зверьков".
  • После этого председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект 1038 планируют снять с рассмотрения.
  • Сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался или которая его выдвигала, или вышел из фракции.
  • На данный момент в "Слуге народа" дорабатывают этот законопроект.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрий Слуга народа законодательство Верховная Рада


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