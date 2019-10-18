Разумков прокомментировал идею отбирания мандатов у депутатов-перебежчиков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает введение императивного мандата возможностью приучить депутатов быть ответственными.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Моя личная позиция относительно императивного мандата, то я считаю, это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что сделала эта политическая сила. Если у депутата изменились взгляды, то ему следует уйти создать свою политическую силу или пойти на округ и доказать, что он мощный, самостоятельный и может снова попасть в Верховную Раду."

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