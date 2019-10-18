Щодо "Динамо" завели кримінальну справу за несплату податків

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Джерело: "Дзеркало тижня", з посиланням на документ.

Деталі: Йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Згідно з матеріалами справи, в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії".

Що передувало: У 2018 році Державна фіскальна служба провела перевірку офіційних зарплат футболістів та тренерів київського "Динамо", але не виявила порушень у частині нарахування заробітної плати та сплати з неї податків.

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