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Щодо "Динамо" завели кримінальну справу за несплату податків

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 10:40

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Джерело: "Дзеркало тижня", з посиланням на документ.

Деталі: Йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

 

Згідно з матеріалами справи, в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії".

Що передувало: У 2018 році Державна фіскальна служба провела перевірку офіційних зарплат футболістів та тренерів київського "Динамо", але не виявила порушень у частині нарахування заробітної плати та сплати з неї податків.

Передісторія:

  • Наприкінці травня УП, посилаючись на зарплатну відомість в київському "Динамо" писала, що офіційна зарплата футболістів столичної команди вкрай мала і становить від 13 до 20 тисяч гривень на місяць.
  • Згідно зі звітністю, столичний клуб сума сплачених податків "Динамо" за 2017 рік складала 85 млн гривень. Причому, податок на прибуток фізичних осіб (ПДФО - прим УП) лише 10 млн.
  • Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в "Динамо" було сплачено 12 млн гривень за 2017 рік. Війського збору в "Динамо" сплачено 830 тис гривень.
  • Для прикладу, в офіційній звітності "Шахтаря" за 2017/2018 рік ПДФО становив суму в 357 млн гривень, а ЄСВ 473 млн. гривень. Військового збору "Шахтар" сплатив майже на 30 млн гривень.
  • Варто зазначити, що "Шахтар" та "Динамо" - єдині українські клуби, що оприлюднюють свою податкову звітність.

"Українська правда" у Threads

Теми: футболГенпрокуратура
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