Относительно "Динамо" завели уголовное дело за неуплату налогов
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК" Динамо "Киев".
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на документ.
Детали: Речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года в Едином реестре досудебных расследований.
Согласно материалам дела, в ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО "ФК" Динамо "Киев" "обеспечили избежание обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".
Что было ранее: В 2018 году Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского "Динамо" и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.
История вопроса:
- В конце мая 2018 года УП, ссылаясь на зарплатную ведомость в киевском "Динамо", писала, что официальная зарплата футболистов столичной команды крайне мала и составляет от 13 до 20 тысяч гривен в месяц.
- Согласно отчетности, столичный клуб сумма уплаченных налогов "Динамо" за 2017 год составила 85 млн гривен. Причем, налог на доходы физических лиц (НДФЛ - прим УП) только 10 млн.
- Единого социального взноса (ЕСВ) в "Динамо" было выплачено 12 млн гривен за 2017 год. Военного сбора в "Динамо" уплачено 830 тыс гривен.
- Например, в официальной отчетности "Шахтера" за 2017/2018 год НДФЛ составил сумму в 357 млн гривен, а ЕСВ 473 млн. гривен. Военного сбора "Шахтер" заплатил почти на 30 млн гривен.
- Стоит отметить, что "Шахтер" и "Динамо" - единственные украинские клубы, которые обнародуют свою налоговую отчетность.
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