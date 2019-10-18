Относительно "Динамо" завели уголовное дело за неуплату налогов

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК" Динамо "Киев".

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на документ.

Детали: Речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года в Едином реестре досудебных расследований.

Согласно материалам дела, в ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО "ФК" Динамо "Киев" "обеспечили избежание обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".

Что было ранее: В 2018 году Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского "Динамо" и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.

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