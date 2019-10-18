Амнистия на Донбассе возможна после выборов и не для всех – заместитель Пристайко
Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории, но это не касается виновных в военных преступлениях.
Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября.
"Есть два понятия, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания лиц – участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях. Второе – речь идет об амнистии", – сказал он.
"Во исполнение пункта 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и остался в статусе законопроекта, так как не был подписан и передан на подпись президенту", – отметил заместитель министра.
"В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования", – подчеркнул Боднар.
Замглавы МИД заявил: "Относительно амнистии необходимо придерживаться следующей позиции: на сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей".
"Согласно закону о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях – то есть после восстановления суверенитета Украины", – сказал Боднар.
"Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, преступлениями по геноциду и военными преступлениями. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", – подчеркнул он.
Представитель МИД отметил: "Сейчас это вопрос для дискуссии – мы должны его вынести на обсуждение, потому что он общественно значим и очень чувствительный для общества. Я имел возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины".
Предыстория:
- 5 сентября 2014 года на переговорах Трехсторонней контактной группы между представителями Украины, т.н. "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении огня.
- В ночь с 19 на 20 сентября 2014 года участники ТКГ подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, в котором содержались 9 пунктов.
- Меморандум предусматривал, в частности: прекращение применения оружия, остановку подразделений на тогдашних позициях, запрет на применение оружия и наступательные действия, отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны для создания "зоны безопасности" в 30 км, запрет на полеты даже беспилотников, вывод всех иностранных вооруженных формирований из Украины.
- 12 февраля 2015 года Контактная группа подписала "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". Его 5-й пункт предусматривал помилование и амнистию в связи с событиями на Донбассе.
- 16 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала законопроекты Петра Порошенко об особом статусе Луганской и Донецкой областей и об амнистии.
- 5 октября 2015 года тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что закон об амнистии участников событий на востоке от 2014 года "распространяется на один год", поэтому нужно будет принять новый закон.
- 16 октября 2019 года глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа") заявил, что не может быть безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе, как это зафиксировано в Минских договоренностях-2.