Амнистия на Донбассе возможна после выборов и не для всех – заместитель Пристайко

Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории, но это не касается виновных в военных преступлениях.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября.

"Есть два понятия, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания лиц – участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях. Второе – речь идет об амнистии", – сказал он.

"Во исполнение пункта 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и остался в статусе законопроекта, так как не был подписан и передан на подпись президенту", – отметил заместитель министра.

"В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования", – подчеркнул Боднар.

Замглавы МИД заявил: "Относительно амнистии необходимо придерживаться следующей позиции: на сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей".

"Согласно закону о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях – то есть после восстановления суверенитета Украины", – сказал Боднар.

"Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, преступлениями по геноциду и военными преступлениями. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", – подчеркнул он.

Представитель МИД отметил: "Сейчас это вопрос для дискуссии – мы должны его вынести на обсуждение, потому что он общественно значим и очень чувствительный для общества. Я имел возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины".