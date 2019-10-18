Гладковському уже погодили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Пряма мова: "Підозру Гладковському погодили".

Деталі: За словами джерела, підозру погодив очільник САП Назар Холодницький, а підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинського.

Підозру Гладковському планують вручати у п’ятницю, 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у антикорсуді.

Що було раніше: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

За словами генпрокурора, підозра стосується "порушення антикорупційного законодавства, неправдивого декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель, використання службового становища, щоб впливати на результати цих тендерних закупівель".

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Передісторія: