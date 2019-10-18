Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гладковському уже погодили підозру

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:21
Гладковському уже погодили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Пряма мова: "Підозру Гладковському погодили".

Деталі: За словами джерела, підозру погодив очільник САП Назар Холодницький, а підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинського.

Підозру Гладковському планують вручати у п’ятницю, 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у антикорсуді.

Що було раніше: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

За словами генпрокурора, підозра стосується "порушення антикорупційного законодавства, неправдивого декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель, використання службового становища, щоб впливати на результати цих тендерних закупівель". 

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Передісторія:

  • 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За даними одного з джерел УП, Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
  • Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив голодування.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГладковськийНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Гладковський
Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в оборонці
Суд визнав банкрутом "Богдан Моторс" Гладковського
Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: