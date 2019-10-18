Гладковському уже погодили підозру
Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах
Пряма мова: "Підозру Гладковському погодили".
Деталі: За словами джерела, підозру погодив очільник САП Назар Холодницький, а підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинського.
Підозру Гладковському планують вручати у п’ятницю, 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у антикорсуді.
Що було раніше: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.
За словами генпрокурора, підозра стосується "порушення антикорупційного законодавства, неправдивого декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель, використання службового становища, щоб впливати на результати цих тендерних закупівель".
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Передісторія:
- 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За даними одного з джерел УП, Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.
- Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
- Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив голодування.