Гладковскому уже согласовали подозрение
Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Прямая речь: "Подозрение Гладковскому наконец согласовали".
Детали: По словам источника, подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий, а подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинской.
Подозрение Гладковскому планируют вручать в пятницу, 18 октября, а 19 октября ему должны избирать меру пресечения в антикорсуде.
Что было раньше: 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы сообщить Гладковскому о подозрении в совершении нескольких преступлений.
По словам генпрокурора, подозрение касается "нарушение антикоррупционного законодательства, ложного декларирования и нарушения законодательства при осуществлении тендерных закупок, использования служебного положения, чтобы влиять на результаты этих тендерных закупок".
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Предыстория:
- 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.
- Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.
- Позже в пресс-службе корпорации "Богдан" заявили, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.
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