Гладковскому уже согласовали подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь: "Подозрение Гладковскому наконец согласовали".

Детали: По словам источника, подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий, а подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинской.

Подозрение Гладковскому планируют вручать в пятницу, 18 октября, а 19 октября ему должны избирать меру пресечения в антикорсуде.

Что было раньше: 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы сообщить Гладковскому о подозрении в совершении нескольких преступлений.

По словам генпрокурора, подозрение касается "нарушение антикоррупционного законодательства, ложного декларирования и нарушения законодательства при осуществлении тендерных закупок, использования служебного положения, чтобы влиять на результаты этих тендерных закупок".

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