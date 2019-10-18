Гончарук собрал "Слугу народа": просит быстро принять закон о ГТС

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Пятница, 18 октября 2019, 12:29

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.

Источник: собеседники УП в парламенте.

Детали: Депутаты спорили, когда голосовать закон о ГТС.

По словам собеседников УП, Гончарук пытается убедить нардепов голосовать уже 18 октября. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством. 

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Гончарук Слуга народа газ


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