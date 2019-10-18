Гончарук собрал "Слугу народа": просит быстро принять закон о ГТС
18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.
Источник: собеседники УП в парламенте.
Детали: Депутаты спорили, когда голосовать закон о газотранспортной системе.
По словам собеседников УП, Гончарук пытается убедить нардепов голосовать уже 18 октября. Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством.
17 октября председатель АО "Магистральные газопроводы Украины" Александр Лисниченко сообщил, что комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".
По его словам, согласно этому законопроекту, ГТС остается 100% в государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачно корпоративной конструкции, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.
Поддержал решение комитета и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после принятия законопроекта ВР, Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилить свои позиции на переговорах с Россией о продлении транзита газа.
Он выразил надежду, что законопроект наберет необходимое количество голосов депутатов.
Вместе с тем законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" в повестке дня Рады на 18 октября нет.