Гончарук собрал "Слугу народа": просит быстро принять закон о ГТС

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.

Источник: собеседники УП в парламенте.

Детали: Депутаты спорили, когда голосовать закон о ГТС.

По словам собеседников УП, Гончарук пытается убедить нардепов голосовать уже 18 октября. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством.

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