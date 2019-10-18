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Гладковскому сообщили о подозрении

Пятница, 18 октября 2019, 14:20
Гладковскому сообщили о подозрении

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, не связанного с контрабандой российских деталей..

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Дословно: "18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Отмечается, что подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий.

Детективы установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В частности, он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Как следствие, государству было нанесено более 10,62 миллиона гривен убытков.

Кроме того выяснилось, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысячи долларов (за 2018 год).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По ч. 2 ст. 364 Гладковскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По ст. 366-1 – штраф от 2,5 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Почему это важно. Данное подозрение не связана со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

В фабуле этого дела говорится, что владельцы нескольких фирм вместе с должностными лицами СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов и "Кузни на Рыбальском" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 миллионов гривен".

Что было раньше: 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы сообщить Гладковскому о подозрении в совершении нескольких преступлений.

По словам генпрокурора, подозрение касается "нарушение антикоррупционного законодательства, ложного декларирования и нарушения законодательства при осуществлении тендерных закупок, использования служебного положения, чтобы влиять на результаты этих тендерных закупок".

Детальнее читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя"

Предыстория:

  • 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.
  • Позже в пресс-службе корпорации "Богдан" заявили, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Украинская правда

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Темы: ГладковскийАнтикоррупционная прокуратураСНБО
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