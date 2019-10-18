Кіслін заявив, що не зустрічався із Зеленським у США, але хотів
Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін, чия фірма причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що не зустрічався в США з президентом України Володимиром Зеленським, але хотів це зробити.
Джерело: заява Кісліна на прес-конференції в п'ятницю в Києві, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "Із Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався".
Деталі: Відзначимо, що інформацію про зустріч з главою офісу президента Андрієм Богданом, Кіслін не спростовував.
Що було раніше: 8 жовтня The Insider за участю "Схем" опублікували розслідування, де йшлося про зустріч Зеленського, Богдана і Кисліного у США.
9 жовтня в офісі президента Зеленського спростували інформацію про зустріч в США з Кісліним.
Передісторія:
- 1 вересня Кіслін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
- Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.
- У 2014 році Кіслін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.
- Продавцем компанії була британська фірма Exbridge Properties L.P. За версією українського слідства, остання була пов'язана з компаніями "грошової пральні" олігарха-втікача Сергія Курченка та віце-прем’єра часів Януковича Сергія Арбузова.
- Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кісліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду. Кислін запевняв, що особисто ні з Курченком, ні з Арбузовим не знайомий.
- Бізнесмен не зміг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом. Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.
- У серпні він приїхав в Україну і позиціонував себе як борця з корупцією.