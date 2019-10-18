Кіслін заявив, що не зустрічався із Зеленським у США, але хотів

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 17:41

Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін, чия фірма причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що не зустрічався в США з президентом України Володимиром Зеленським, але хотів це зробити.

Джерело: заява Кісліна на прес-конференції в п'ятницю в Києві, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Із Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався".

Деталі: Відзначимо, що інформацію про зустріч з главою офісу президента Андрієм Богданом, Кіслін не спростовував.

Що було раніше: 8 жовтня The Insider за участю "Схем" опублікували розслідування, де йшлося про зустріч Зеленського, Богдана і Кисліного у США.

9 жовтня в офісі президента Зеленського спростували інформацію про зустріч в США з Кісліним.

Передісторія:

  • 1 вересня Кіслін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
  • Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.
  • У 2014 році Кіслін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.
  • Продавцем компанії була британська фірма Exbridge Properties L.P. За версією українського слідства, остання була пов'язана з компаніями "грошової пральні" олігарха-втікача Сергія Курченка та віце-прем’єра часів Януковича Сергія Арбузова.
  • Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кісліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду. Кислін запевняв, що особисто ні з Курченком, ні з Арбузовим не знайомий.
  • Бізнесмен не зміг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом. Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.
  • У серпні він приїхав в Україну і позиціонував себе як борця з корупцією.

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Теми: Зеленський Богдан США


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