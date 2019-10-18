Кіслін заявив, що не зустрічався із Зеленським у США, але хотів

Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін, чия фірма причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що не зустрічався в США з президентом України Володимиром Зеленським, але хотів це зробити.

Джерело: заява Кісліна на прес-конференції в п'ятницю в Києві, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Із Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався".

Деталі: Відзначимо, що інформацію про зустріч з главою офісу президента Андрієм Богданом, Кіслін не спростовував.

Що було раніше: 8 жовтня The Insider за участю "Схем" опублікували розслідування, де йшлося про зустріч Зеленського, Богдана і Кисліного у США.

9 жовтня в офісі президента Зеленського спростували інформацію про зустріч в США з Кісліним.

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