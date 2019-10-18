Кислин заявил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками президента-беглеца Виктора Януковича, заявил, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел это сделать.
Источник: заявление Кислина на пресс-конференции в пятницу в Киеве, "Интерфакс-Украина"
Дословно: "С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался".
Детали: Отметим, что информацию о встрече с главой офиса президента Андреем Богданом, Кислин не опровергал.
Что было раньше: 8 октября The Insider с участием "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о встрече Зеленского, Богдана и Кислина в США.
9 октября в офисе президента Зеленского опровергли информацию о встрече в США с Кислиным.
Напомним:
- 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.
- Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы своей оффшорной компании.
- В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.
- Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L.P. По версии украинского следствия, последняя была связана с компаниями "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова.
- В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда. Кислин уверял, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.
- Бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленском, наладив с ним связи через диаспору.
- В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.