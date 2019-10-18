Кислин заявил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками президента-беглеца Виктора Януковича, заявил, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел это сделать.

Источник: заявление Кислина на пресс-конференции в пятницу в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался".

Детали: Отметим, что информацию о встрече с главой офиса президента Андреем Богданом, Кислин не опровергал.

Что было раньше: 8 октября The Insider с участием "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о встрече Зеленского, Богдана и Кислина в США.

9 октября в офисе президента Зеленского опровергли информацию о встрече в США с Кислиным.

Напомним: