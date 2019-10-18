"Ні від кого не ховався": Гладковський розповів, як його затримали

Вищий антикорупційний суд розглядає скаргу про незаконне затримання і обирає запобіжний захід екс-заступнику секретаря РНБО, президенту корпорації "Богдан" Олегу Гладковському.

Джерело: судове засідання

Свідчення Гладковського: "Те що відбулося вчора, незважаючи на те що в мене були зворотні квитки і не було жодних проблем з’ясувати ситуацію, затримання все ж відбулося, що я вважаю порушенням моїх прав і порушенням закону.

Я вже написав скаргу на генерального прокурора України. В зв’язку з цим я почав дострокове голодування, доки істина не буде з’ясована...

В аеропорту я мав вилетіти в місто Рим, а звідтіля вже добиратися до Брюсселя вечірнім літаком.

Використовував для цього залу офіційних делегацій, яку замовив заздалегідь.

На автобусі ми виїхали до літака, але на жаль хтось сказав, що по технічним причинам літак затримується і нас повернули до зали офіційних делегацій.

Потім мені сказали, що "до вас є проблеми у прикордонників".

Я тоді викликав начальника зміни. Він попросив паспорт і за 10 хвилин його повернув. Сказав, що до мене питань немає, але вже літак, вибачте, вилетів. Тому і відбулося те, що відбулося.

Я був змушений добиратися до міста. Перебронював квитки на інший літак.

У мене було 2-3 години і я використав цей час для інших справ, для того щоб повернутися до аеропорту і відлетіти.

Повідомив про це тих же прикордонників, тобто ні від кого не приховувався.

Сказав, що з розумінням ставлюся до проблеми, тому що стикаюся з цим вже останні 8 місяців, коли мене перевіряють".

Коментар Гладковського журналістам: "Ви чули там під вікнами чогось мене вже призначили відповідальним і за ґрати. А за що?

То казали, що Бігус щось довів, зараз інший хтось довів, а де воно скажіть…

Я їхав у Брюссель на виставку World Bus. Можете перевірити, вона сьогодні почалася і буде іти до середи.

Повертатися назад планував 25 числа".

Що цьому передувало: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Адвокат Руслан Волинець відзначив, що Гладковського вчора "затримали як особу, яка підозрюється в скоєнні злочину, а підозру оголосили тільки сьогодні".

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