"Ни от кого не прятался": Гладковский рассказал, как его задержали

Высший антикоррупционный суд рассматривает жалобу о незаконном задержании и избирает меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО, президенту корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому.

Источник: судебное заседание

Прямая речь Гладковского: "То, что произошло вчера, несмотря на то что у меня были билеты назад и не было никаких проблем выяснить ситуацию, задержание все же произошло, что я считаю нарушением моих прав и нарушением закона.

Я уже написал жалобу на генерального прокурора Украины. В связи с этим я начал досрочное голодание, пока истина не будет выяснена...

В аэропорту я должен был вылететь в город Рим, а оттуда уже добираться в Брюссель вечерним самолетом.

Использовал для этого зал официальных делегаций, который заказал заранее.

На автобусе мы выехали к самолету, но к сожалению кто-то сказал, что по техническим причинам самолет задерживается и нас вернули в зал официальных делегаций.

Потом мне сказали, что "к вам есть проблемы у пограничников".

Я тогда вызвал начальника смены. Он попросил паспорт и за 10 минут его вернул. Сказал, что ко мне вопросов нет, но уже самолет, простите, вылетел. Поэтому и произошло то, что произошло.

Я был вынужден добираться до города. Перебронировал билеты на другой самолет.

У меня было 2-3 часа и я использовал это время для других дел, для того чтобы вернуться в аэропорт и улететь.

Сообщил об этом тем же пограничникам, то есть ни от кого не скрывался.

Сказал, что с пониманием отношусь к проблеме, потому что сталкиваюсь с этим уже последние 8 месяцев, когда меня проверяют".

Комментарий Гладковского журналистам: "Вы слышали там под окнами, что меня уже назвали ответственным и за решетку. А за что?

То говорили, что Бигус что-то доказал, сейчас другой кто-то доказал, а где оно скажите...

Я ехал в Брюссель на выставку World Bus. Вы можете проверить, она сегодня началась и будет идти до среды.

Возвращаться назад планировал 25 числа".

Что этому предшествовало: 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы сообщитьГладковскому о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Адвокат Руслан Волынец отметил, что Гладковского вчера "задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня".

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