Вакарчук про формулу Штайнмаєра: Без контролю над кордоном – не вибори, а профанація

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вимагає спочатку повернути Україні контроль над кордонлм із Росією на сході , а потім уже проводити вибори на нині окупованій території.

Джерело: відеозвернення Вакарчука

Пряма мова: "Після вчорашньої новини про те, що Україна підписала так звану "формулу Штайнмаєра", і після брифінгу президента з цього приводу питань залишається більше, ніж відповідей. І головне питання, яке хвилює всіх: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як буде його контролювати під час виборів.

Вибори без повного контролю над нашим кордоном – це не вибори, а профанація. Я сподіваюся, це розуміють всі. Я сподіваюся, це розуміє президент.

Ми вимагаємо від президента чітких і однозначних відповідей про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки".

Деталі: Вакарчук наголосив, що для партії "Голос" незалежність і суверенітет України є цінністю, за яку вона готова боротися до кінця всіма можливими конституційними способами.

"Ми обіцяєм своїм виборцям і всім українцям, що український суверенітет і українська безпека будуть збережені", – сказав лідер "Голосу".

"Зараз не час для криків, зараз не час для розмов про зраду й перемогу, зараз час чіткої й консолідованої позиції, яка буде однозначною: український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України. А тоді ми будемо проводити там вибори", – наголосив Вакарчук.

Голова партії «Голос» Вакарчук: «Зараз час для чіткої та консолідованої позиції, яка буде однозначною: український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України. А тоді ми будемо проводити вибори, ніяк інакше»https://t.co/J4ETldo0BA — Голос (@GolosZmin) October 2, 2019

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