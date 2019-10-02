Учасники акції проти "формули Штайнмаєра" пообіцяли зібратись у середу на Майдані

Учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" вже почали розходитись з Майдану Незалежності, планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Близько півтисячі людей декілька годин мітингувало на Майдані.

Перед ними виступали нардепи від "Європейської солідарності": Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

Завтра учасників акції закликали зібратись під Верховною Радою, а ввечері вийти на Майдан.

Серед вимог мітингарів було не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

More photos from tonight’s protest on #Maidan, in central #Kyiv, #Ukraine: there appear to be more people, perhaps about 1,000 pic.twitter.com/vOJ8iylXc3 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 1, 2019

Акція відбулась мирно, за винятком ситуації, коли невідомі молодики зайняли сходи на підхід до стели Незалежності, заблокувавши таким чином помост для виступів.

На прохання учасників акції звільнити прохід молоді чоловіки не реагували, тож виступи відбувались безпосередньо на сходах.

Нагадаємо:

1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".

Передісторія: