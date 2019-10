Учасники акції проти "формули Штайнмаєра" пообіцяли зібратись у середу на Майдані

Учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" вже почали розходитись з Майдану Незалежності, планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Близько півтисячі людей декілька годин мітингувало на Майдані.

Перед ними виступали нардепи від "Європейської солідарності": Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

Завтра учасників акції закликали зібратись під Верховною Радою, а ввечері вийти на Майдан.

Серед вимог мітингарів було не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

More photos from tonight’s protest on #Maidan, in central #Kyiv, #Ukraine: there appear to be more people, perhaps about 1,000 pic.twitter.com/vOJ8iylXc3