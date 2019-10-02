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РосЗМІ опублікували підписи всіх сторін під "формулою Штайнмаєра"

Середа, 2 жовтня 2019, 10:35
РосЗМІ опублікували підписи всіх сторін під формулою Штайнмаєра

Російське видання "Коммерсант" опублікувало підписи всіх сторін під погодженням так званої "формули Штайнмаєра" щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Джерело: "Коммерсант"

Деталі: Під документом, який стосується насамперед виборів на Донбасі й статусу окупованих нині територій, стоять підписи представників України та Росії у ТКГ – Леоніда Кучми та Бориса Гризлова, представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, а також представника голови ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

 
 
 
 
 

Документи опубліковані російською мовою. 

На відміну від "Мінського протоколу" 2014 року, під яким підписалися і представник України у ТКГ Леонід Кучма, і лідери проросійських бойовиків Захарченко з Плотницьким, нині згоду України на "формулу Штайнмаєра" оформили інакше: окремими особистими листами на адресу ОБСЄ від представника України та від "республік" про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".

Речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер уже після публікації підписів російським виданням опублікувала у Facebook відповідний лист представника України до Сайдіка.

"Український правда"  з вечора 1 жовтня просила Оліфер надати цю інформацію.

Знати більше Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі, але запевнив, що це не "капітуляція", бо вибори відбудуться лише після виведення військових і за українським законодавством.
  • Незгодні з таким кроком українці того ж вечора зібралися на мітинг на Майдані Незалежності у Києві, а 2 жовтня готові протестувати проти імплементації "формули Штайнмаєра" під стінами Верховної Ради.

УП, оновлено

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Теми: формула ШтайнмаєраДонбасМінські угодиРосіяКучма
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