Ватажки бойовиків назвали "формулу Штайнмаєра" шансом – ЗМІ РФ

Ватажки незаконних збройних формувань Донецької і Луганської областей вважають, що підписавши "формулу Штайнмаєра", Україна "визнала право жителів Донбасу самим визначити свою долю".

Джерело: російське видання РБК, що цитує ЗМІ сепаратистів

Дослівно: "Україна визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі... Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета".

Деталі: Згідно з поширеною інформацією, представники ОРДЛО хочуть самі вирішувати, коли на Донбасі пройдуть вибори, ставлять умову, щоб зміни в тексті так званого закону "про особливий статус" узгоджувалися з ними і закликали президента Зеленського до "прямого діалогу" (теза, неодноразово вимовний Кремлем).

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