Кремль: Дата саміту "нормандської четвірки" буде узгоджена після розведення

У Кремлі кажуть, що визначення термінів проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі.

Джерело: коментар помічника президента РФ Владислава Суркова російському виданню ТАСС

Пряма мова: "Остаточне узгодження дати саміту "нормандської четвірки" відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів".

Деталі: За словами помічника Путіна, можлива попередня зустріч міністрів закордонних справ: після цього все, мовляв, умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, будуть виконані.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві 1 жовтня заявив, що останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки" усунено.

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