Кремль: Дата саміту "нормандської четвірки" буде узгоджена після розведення

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Середа, 2 жовтня 2019, 13:31

У Кремлі кажуть, що визначення термінів проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі.

Джерело: коментар помічника президента РФ Владислава Суркова російському виданню ТАСС

Пряма мова: "Остаточне узгодження дати саміту "нормандської четвірки" відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів".

Деталі: За словами помічника Путіна, можлива попередня зустріч міністрів закордонних справ: після цього все, мовляв, умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, будуть виконані.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві 1 жовтня заявив, що останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки" усунено.

Передісторія

  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі в мисок Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще в двох населених пунктах: Петровському і Золотому.
  • Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі по Україні Мартін Сайдік заявив у Мінську, що розведення сил в Золотому і Петровському на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.
  • Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма раніше відзначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "нормандській зустрічі" питання про відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ в Донбасі буде відбуватися не відразу по всій лінії розмежування, а ділянками.

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Теми: Росія формула Штайнмайера Донбас


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