Порошенко про ймовірність сісти у тюрму: Я нічого не боюся

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка".

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня.

Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".

Пряма мова Порошенка: "Я не боюся нікого і нічого, моя політсила не боїться нікого, і нічого в них не получиться. Я багато років був в опозиції. І ці хлопчики - не перші, хто хотіли запроторити Порошенка... І у 2003, і в 2004-му, і коли на канал (5 канал - ред.) були "наїзди", і в 2007-2008, 2012-2013 роках... Нічого в них не вийде".

"Пан Янукович, який йшов таким шляхом, яким зараз йде ДБР з "благословіння" - можу так передбачати - керівника ОП Андрія Богдана, близького партнера Андрія Портнова ... Нічого в них не вийде", - заявив п'ятий президент України

"Це (рішення судів не на користь Порошенка - ред.) буде удар - точно в першу не по Порошенку. Це буде удар по українській владі і державі Україна - щодо повернення політичних переслідувань", - додав він.

"Якщо це буде їх вибір - поборемося... У нас є достатньо механізмів захисту", - підсумував Порошенко.

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